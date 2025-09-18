Гигин: молодёжь Беларуси сформировалась – люди, беззаветно преданные Президенту и нашим идеям

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин. Обсудим самые актуальные темы.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Молодежь сформировалась наша, а военно-патриотические классы прирастают, в них уже тысячи, а уже прошли через них десятки тысяч молодых людей. И на самом деле это убежденное новое поколение. Все ли? Конечно же, нет. А не может быть все. Но то, что в новом поколении, в котором насчитываются сотни тысяч молодых белорусов, есть десятки тысяч убежденных… А некоторые из них, я не побоюсь этого слова, фанатики на самом деле. Но я в хорошем смысле имею в виду. Люди, беззаветно преданные нашему Президенту, беззаветно преданные нашим идеям, которые без колебаний встают под наши знамена, которые при необходимости без колебания возьмут оружие в руки. И это хорошо, не надо этого бояться. Не надо ни перед кем оправдываться. Таких людей у нас десятки тысяч только среди молодого поколения. И в этом залог стабильного будущего. Мы это сделали в очень сжатые сроки. Мы смогли это сделать, несмотря на все противодействие. И беглые этого не понимают. Беглые это недооценивают. И в этом непонимании, в этой недооценке залог их поражения. Они перманентно обречены на поражение.
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