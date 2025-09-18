Гигин: молодёжь Беларуси сформировалась – люди, беззаветно преданные Президенту и нашим идеям

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Молодежь сформировалась наша, а военно-патриотические классы прирастают, в них уже тысячи, а уже прошли через них десятки тысяч молодых людей. И на самом деле это убежденное новое поколение. Все ли? Конечно же, нет. А не может быть все. Но то, что в новом поколении, в котором насчитываются сотни тысяч молодых белорусов, есть десятки тысяч убежденных… А некоторые из них, я не побоюсь этого слова, фанатики на самом деле. Но я в хорошем смысле имею в виду. Люди, беззаветно преданные нашему Президенту, беззаветно преданные нашим идеям, которые без колебаний встают под наши знамена, которые при необходимости без колебания возьмут оружие в руки. И это хорошо, не надо этого бояться. Не надо ни перед кем оправдываться. Таких людей у нас десятки тысяч только среди молодого поколения. И в этом залог стабильного будущего. Мы это сделали в очень сжатые сроки. Мы смогли это сделать, несмотря на все противодействие. И беглые этого не понимают. Беглые это недооценивают. И в этом непонимании, в этой недооценке залог их поражения. Они перманентно обречены на поражение.

Читайте также:

Гигин: Европа поражена миллионами украинских мигрантов, многие из которых – носители бандеровской идеологии

«Мір, спакой і адзінства» – Вадим Гигин о национальной идее Беларуси

Вадим Гигин рассказал, что может привести к расколу общества