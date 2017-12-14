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У мужчины никаких отклонений нет, он все сознавал: минчанин, который насиловал дочерей и падчерицу, получил 20 лет тюрьмы

14 декабря 2017 20:02
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Новости Беларуси. Отец-насильник: в Минске поставлена точка в громком деле. 40-летнего минчанина приговорили к 20 годам колонии строгого режима за неоднократное насилие над маленькими дочерями и падчерицей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вынесен приговор: многодетный отец из Минска несколько лет насиловал дочерей и падчерицу

В отношении обвиняемого были проведены судебно-сексологическая и судебно-психофизиологическая экспертизы с применением «детектора лжи». Пострадавших допрашивали в присутствии психолога. История происходила в многодетной семье, которая, на первый взгляд, казалась благополучной.

Жертвы молчали, а мать, как выяснилось, была не в курсе.

У мужчины никаких отклонений нет, он все сознавал: минчанин, который насиловал дочерей и падчерицу, получил 20 лет тюрьмы-1

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Дети не рассказывали никому о совершаемом в их отношении насилии, поскольку были убеждены отцом, что это будет их секрет. Эксперты дали заключение о том, что у мужчины никаких отклонений нет, сознавал характер и общественную опасность своих действий.

Дело рассматривал суд Фрунзенского района Минска.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

# происшествия # Фотофакт # Юлия Гончарова # Насилие

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