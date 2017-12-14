У мужчины никаких отклонений нет, он все сознавал: минчанин, который насиловал дочерей и падчерицу, получил 20 лет тюрьмы

Новости Беларуси. Отец-насильник: в Минске поставлена точка в громком деле. 40-летнего минчанина приговорили к 20 годам колонии строгого режима за неоднократное насилие над маленькими дочерями и падчерицей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отношении обвиняемого были проведены судебно-сексологическая и судебно-психофизиологическая экспертизы с применением «детектора лжи». Пострадавших допрашивали в присутствии психолога. История происходила в многодетной семье, которая, на первый взгляд, казалась благополучной.