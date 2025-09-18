Алёна Фалей вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Китае

Алена Фалей вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Китае. В поединке второго круга белоруска без проблем прошла представительницу Японии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша спортсменка имеет преимущество в рейтинге и опережает свою оппонентку на 91 позицию. Разница в топе отразилась и на результате. Землячка полностью доминировала на корте, контролировала ход матча и оставила за собой первую партию с уверенным счетом 6:1, а дальше закрепила успех во втором сете с такими же цифрами. На определение сильнейшей потребовался час и 7 минут. В 1/4 финала Фалей сыграет против еще одной японки Хикару Сато. На данных соревнованиях Алена является пятой сеяной.