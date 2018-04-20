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Изъято более 100 тонн: крупная схема воровства минеральных удобрений раскрыта в Гомельской области

20 апреля 2018 11:01
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Новости Беларуси. Крупная преступная схема в сфере АПК раскрыта в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изъято более 100 тонн: крупная схема воровства минеральных удобрений раскрыта в Гомельской области-1

Группа лиц занималась продажей минеральных удобрений, приобретенных за бюджетные средства для аграриев. Поставки отправлялись в Россию. В Калинковичском районе были задержаны два автомобиля, груженых удобрениями на 20 тысяч рублей.

Изъято более 100 тонн: крупная схема воровства минеральных удобрений раскрыта в Гомельской области-4

Операция дала старт целой серии оперативных мероприятий. Как выяснилось, во главе преступного бизнеса стояли руководители транспортной компании и одного из фермерских хозяйств. «В деле» оказался и ряд должностных лиц. Уже установлено: хищения происходили системно.

Изъято более 100 тонн: крупная схема воровства минеральных удобрений раскрыта в Гомельской области-7

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
Схема работала следующим образом. Руководитель частной компании совместно со своим сыном организовали вывоз удобрения в страну-соседку. Они, совместно с другими лицами, которые работают на государственных предприятиях, отвечающих за реализацию минеральных удобрений по хозяйствам Гомельской области, по подложным документам перевозили полученные минеральные удобрения на склад транспортной фирмы и фермерского хозяйства. 

Изъято более 100 тонн: крупная схема воровства минеральных удобрений раскрыта в Гомельской области-10

Затем формировали большегрузный транспорт и каждые 3-5 дней такие машины направлялись в страну-соседку, где и реализовывались за наличный расчет.

Изъято более 100 тонн: крупная схема воровства минеральных удобрений раскрыта в Гомельской области-13

В ходе проведенных обысков изъято более 100 тонн минеральных удобрений, наложен арест на два большегрузных автомобиля и внедорожник. Ряд фигурантов уголовного дела арестованы. Руководитель транспортной компании скрылся и находится в розыске.

# происшествия # Фотофакт # Хищение # Виталий Пристромов

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