Изъято более 100 тонн: крупная схема воровства минеральных удобрений раскрыта в Гомельской области

Новости Беларуси. Крупная преступная схема в сфере АПК раскрыта в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа лиц занималась продажей минеральных удобрений, приобретенных за бюджетные средства для аграриев. Поставки отправлялись в Россию. В Калинковичском районе были задержаны два автомобиля, груженых удобрениями на 20 тысяч рублей.

Операция дала старт целой серии оперативных мероприятий. Как выяснилось, во главе преступного бизнеса стояли руководители транспортной компании и одного из фермерских хозяйств. «В деле» оказался и ряд должностных лиц. Уже установлено: хищения происходили системно.

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:

Схема работала следующим образом. Руководитель частной компании совместно со своим сыном организовали вывоз удобрения в страну-соседку. Они, совместно с другими лицами, которые работают на государственных предприятиях, отвечающих за реализацию минеральных удобрений по хозяйствам Гомельской области, по подложным документам перевозили полученные минеральные удобрения на склад транспортной фирмы и фермерского хозяйства.

Затем формировали большегрузный транспорт и каждые 3-5 дней такие машины направлялись в страну-соседку, где и реализовывались за наличный расчет.