Сборная Беларуси по гандболу обыграла россиянок во втором товарищеском матче. Накануне наши девушки уступили с разницей в три мяча. Однако сегодня им удалось взять реванш, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая половина встречи осталась за оппонентками, именно они заявили о своих амбициях на повторение успеха. К перерыву гостьи имели преимущество в два мяча. После возобновления игры у землячек и вовсе наступил спад, однако тайм-аут и правильные слова главного тренера Игоря Папруги изменили положение дел, соотечественницам удалось перевернуть ход матча.

Они восстановили паритет и держали равные цифры на табло. Все решил точный бросок на последней секунде. Полина Кривец за мгновение до сирены поразила нижний угол. Белорусская сборная впервые победила команду России. Итог противостояния – 33:32.