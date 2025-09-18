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Сборная Беларуси по футболу замыкает топ-100 обновлённого рейтинга ФИФА

18 сентября 2025 20:06
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Национальная сборная Беларуси по футболу замыкает первую сотню обновленного рейтинга ФИФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После двух неудач на старте отборочного турнира чемпионата мира команда Карлоса Алоса потеряла три позиции.

Наши парни уступили Греции и Шотландии. Следующий поединок в квалификационной группе С соотечественники проведут 9 октября в Венгрии против соперников из Дании, которые располагаются на 20-й позиции в топе. Лидирует дружина Испании, следом идут Франция и Аргентина. Также в первой десятке Англия, Португалия, Бразилия, Нидерланды, Бельгия, Хорватия и Италия. Женская сборная нашей страны находится на 50-м месте. На вершине также Испания.

# Футбол

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