В Беларуси обсудили подготовку к саммиту ШОС
Новости Беларуси. Ожидается, что на площадке саммита ШОС пройдёт встреча главы белорусского государства с Председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны обсудят актуальные вопросы взаимоотношений. Ну а в конце мая в Беларуси ждут с визитом заместителя председателя Китайской Народной Республики.
Александр Лукашенко обсудил с послом Китая ключевые вопросы сотрудничества
Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайский Народной Республики в Республике Беларусь:
После избрания его первый официальный зарубежный визит. До саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао и визита Президента Беларуси в Китай предстоящий визит (заместителя Председателя КНР Ван Цишаня) имеет очень важное значение. Будут обсуждаться успехи и результаты нашего сотрудничества, как в дальнейшем оно будет углубляться.
По итогам 2017 года товарооборот Беларуси и Китая составил 3 миллиарда долларов. Налажено хорошее инвестиционное сотрудничество. Самый масштабный проект двух стран – индустриальный парк «Великий камень». Сегодня здесь зарегистрировано 34 резидента. На новый уровень отношений - доверительного всестороннего стратегического партнёрства – Беларусь и Китай вышли в последние годы. Страны регулярно обмениваются визитами, налажено взаимодействие по линии парламентов, регионов и ведомств.