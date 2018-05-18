В Беларуси обсудили подготовку к саммиту ШОС

Новости Беларуси. Ожидается, что на площадке саммита ШОС пройдёт встреча главы белорусского государства с Председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны обсудят актуальные вопросы взаимоотношений. Ну а в конце мая в Беларуси ждут с визитом заместителя председателя Китайской Народной Республики. Александр Лукашенко обсудил с послом Китая ключевые вопросы сотрудничества



Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайский Народной Республики в Республике Беларусь:

После избрания его первый официальный зарубежный визит. До саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао и визита Президента Беларуси в Китай предстоящий визит (заместителя Председателя КНР Ван Цишаня) имеет очень важное значение. Будут обсуждаться успехи и результаты нашего сотрудничества, как в дальнейшем оно будет углубляться.