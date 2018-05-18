Александр Лукашенко обсудил с послом Китая ключевые вопросы сотрудничества

Новости Беларуси. 18 мая Александр Лукашенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча проходит накануне визита нашего Президента в КНР.

В июне в китайском Циндао пройдёт саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь в ШОС – в статусе наблюдателя. В повестке предстоящей встречи – вопросы безопасности, экономики и культурно-гуманитарного сотрудничества. Ожидается подписание нескольких десятков международных документов. Среди ключевых – Циндаосская декларация, где будет отражена позиция всех участников по развитию ситуации в регионе, меморандум о сотрудничестве с ЮНЕСКО и другие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я попросил вас приехать ко мне, чтобы прежде всего посоветоваться по некоторым вопросам наших отношений накануне моего визита в Циндао. У нас заседание ШОС. И накануне моей поездки в КНР в Беларуси будет второй человек, который занимает пост в иерархии Китайской Народной Республики. Мы также обсудим с ним вопросы белорусско-китайских взаимоотношений.

А поскольку вы человек самый посвященный из всех китайских граждан в наши отношения, владеете всей полнотой информации, я также хотел бы обсудить с вами ряд моментов не только накануне этого визита в КНР, но и поговорить о стратегии наших отношений.