«Это была эйфория. На этой сцене. В 9-ом классе». Карпанов рассказал о первых выступлениях в сельском клубе

Виталий Карпанов направился в место, без которого не было бы ни «Дроздов», ни музыканта Карпанова.

Сельский клуб, где каждый метр – дорог и любим. Виталий Карпанов:

У нас основной зал здесь был. Это же всё колхозное было здание. Ух, ты.

Тут сейчас дискотека, а раньше были в этом месте же стулья.

Вот эта сцена, на которой я вышел первый раз перед нашими жителями.

И хоть первый перфоманс был неудачным, после него Виталик понял: музыка – это его. Уже потом – спустя несколько лет после дебюта, на котором начинающего артиста постигло фиаско, он сыграет здесь снова. Но с триумфом.