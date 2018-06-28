«Это была эйфория. На этой сцене. В 9-ом классе». Карпанов рассказал о первых выступлениях в сельском клубе

Виталий Карпанов направился в место, без которого не было бы ни «Дроздов», ни музыканта Карпанова.
Виталий Карпанов направился в место, без которого не было бы ни «Дроздов», ни музыканта Карпанова.
Сельский клуб, где каждый метр – дорог и любим.
Виталий Карпанов:
У нас основной зал здесь был. Это же всё колхозное было здание. Ух, ты.
Тут сейчас дискотека, а раньше были в этом месте же стулья.
Вот эта сцена, на которой я вышел первый раз перед нашими жителями.
И хоть первый перфоманс был неудачным, после него Виталик понял: музыка – это его. Уже потом – спустя несколько лет после дебюта, на котором начинающего артиста постигло фиаско, он сыграет здесь снова.
Но с триумфом.
Виталий Карпанов:
Это была эйфория. На этой сцене. В 9-ом классе.
Мы собрали тут весь этот зал.
Это впечатляло. Я здесь вырос, и когда ты здесь играешь, и тебе аплодируют – это ощущение было невероятное.
На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ