«Только на этом и жили»: как Карпанов бутылки на «Золотые ключики» менял

Здесь полуодетая летом детвора обменивала собранные бутылки на «Золотые ключики». Конфеты, которых в детстве слаще не было.

И, конечно – магазин.

Продавщица:

8 копеек.

Виталий Карпанов:

А дети приходят? На конфеты меняют?

Продавщица:

Не особо. Хотя, да, иногда.

Виталий Карпанов:

А мы, в своё время, только на этом и жили.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ