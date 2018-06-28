«Только на этом и жили»: как Карпанов бутылки на «Золотые ключики» менял

Мехдвор, улица Молодёжная, школа в конце села, почта.
Мехдвор, улица Молодёжная, школа в конце села, почта.
И, конечно – магазин.
Здесь полуодетая летом детвора обменивала собранные бутылки на «Золотые ключики». Конфеты, которых в детстве слаще не было.
Виталий Карпанов:
Сейчас бутылки принимают?
Продавщица:
Да.
Виталий Карпанов:
А почём 0,5 пустая?
Продавщица:
8 копеек.
Виталий Карпанов:
А дети приходят? На конфеты меняют?
Продавщица:
Не особо. Хотя, да, иногда.
Виталий Карпанов:
А мы, в своё время, только на этом и жили.
На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ