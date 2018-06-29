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«Вы, как будто, в тепличке небольшой»: корреспондент СТВ попробовал банно-пенный массаж

29 июня 2018 12:38
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Парк отдыха «Ислочь» славится своими SPA-процедурами. К примеру, банно-пенным массажем.  

Дмитрий Боярович, СТВ:
Много людей приезжает сюда пользоваться такими SPA-услугами?

Я знаю, что очень много и знаменитостей к вам заглядывает.

«Вы, как будто, в тепличке небольшой»: корреспондент СТВ попробовал банно-пенный массаж-1

Массажист:
У нас посол Великобритании был.

Дмитрий Боярович:
Понравилось ему?

Массажист:
Да, остался достаточно доволен.

Дмитрий Боярович:
Ему делали то же, что мне?

«Вы, как будто, в тепличке небольшой»: корреспондент СТВ попробовал банно-пенный массаж-4


Массажист:
Практически.

Немножко другой косметический уход.

Откровенно, в эти минуты что-то говорить совсем не хотелось. Хотелось, не думая о том, как всё происходящее будет смотреться в кадре, наслаждаться массажем.

Дмитрий Боярович:
Что-то впитывается, да, в кожу?

«Вы, как будто, в тепличке небольшой»: корреспондент СТВ попробовал банно-пенный массаж-7

Массажист:
Конечно. Здесь в составе не только пена из мыла, а ещё питательные вещества.

Которые питают и разрыхляют Вашу кожу.

Вы, как будто бы, в тепличке небольшой.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

# Туризм # Здоровье

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