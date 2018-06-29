«Вы, как будто, в тепличке небольшой»: корреспондент СТВ попробовал банно-пенный массаж

Парк отдыха «Ислочь» славится своими SPA-процедурами. К примеру, банно-пенным массажем.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Много людей приезжает сюда пользоваться такими SPA-услугами?
Я знаю, что очень много и знаменитостей к вам заглядывает.
Парк отдыха «Ислочь» славится своими SPA-процедурами. К примеру, банно-пенным массажем.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Много людей приезжает сюда пользоваться такими SPA-услугами?
Я знаю, что очень много и знаменитостей к вам заглядывает.
Массажист:
У нас посол Великобритании был.
Дмитрий Боярович:
Понравилось ему?
Массажист:
Да, остался достаточно доволен.
Дмитрий Боярович:
Ему делали то же, что мне?
Массажист:
Практически.
Немножко другой косметический уход.
Откровенно, в эти минуты что-то говорить совсем не хотелось. Хотелось, не думая о том, как всё происходящее будет смотреться в кадре, наслаждаться массажем.
Дмитрий Боярович:
Что-то впитывается, да, в кожу?
Массажист:
Конечно. Здесь в составе не только пена из мыла, а ещё питательные вещества.
Которые питают и разрыхляют Вашу кожу.
Вы, как будто бы, в тепличке небольшой.
На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ