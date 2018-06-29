«Вы, как будто, в тепличке небольшой»: корреспондент СТВ попробовал банно-пенный массаж

Я знаю, что очень много и знаменитостей к вам заглядывает.

Д митрий Боярович: Ему делали то же, что мне?

Массажист: У нас посол Великобритании был.

Д митрий Боярович: Что-то впитывается, да, в кожу?

Откровенно, в эти минуты что-то говорить совсем не хотелось. Хотелось, не думая о том, как всё происходящее будет смотреться в кадре, наслаждаться массажем.

Массажист:

Конечно. Здесь в составе не только пена из мыла, а ещё питательные вещества.

Которые питают и разрыхляют Вашу кожу.

Вы, как будто бы, в тепличке небольшой.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ