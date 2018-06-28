«Івянчане пра іх сямью, як легенду рассказваюць»: Сивица – малая родина отца Ядвиги Поплавской

Музыка, наряду с большой политикой (все знают, что Шимон Перес, один из президентов Израиля, родился на Воложинщине) – это визитка здешних мест.
Музыка, наряду с большой политикой (все знают, что Шимон Перес, один из президентов Израиля, родился на Воложинщине) – это визитка здешних мест.
И солист «Дроздов» – лишь паззл в мозаике их богатств.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Сівіца – малая радзіма бацькі Ядзвігі Паплаўскай. Нашай народнай артысткі.
Валентина Адамович, директор Ивенецкого музея традиционной культуры:
Мы вельмі гэтым ганарымся. Канстанцін Іосіфавіч – гэта «зорка» для івянецкіх музыкаў. Ён стварыў квартэт баяністаў, з якім аб’ехалі ўсе рэспублікі былого Савецкага Саюза. Івянчане пра іх сямью, як легенду рассказваюць.
Што такі ўнікальны чалавек.
И вось ён проста прыязджаў.
Проста працаваў, нотами сваімі дзяліўся.
На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ