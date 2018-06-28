Прямой эфир

«Івянчане пра іх сямью, як легенду рассказваюць»: Сивица – малая родина отца Ядвиги Поплавской

28 июня 2018 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Музыка, наряду с большой политикой (все знают, что Шимон Перес, один из президентов Израиля, родился на Воложинщине) – это визитка здешних мест.

«Івянчане пра іх сямью, як легенду рассказваюць»: Сивица – малая родина отца Ядвиги Поплавской-1

И солист «Дроздов» – лишь паззл в мозаике их богатств.

Дмитрий Боярович, СТВ:
Сівіца – малая радзіма бацькі Ядзвігі Паплаўскай. Нашай народнай артысткі.

«Івянчане пра іх сямью, як легенду рассказваюць»: Сивица – малая родина отца Ядвиги Поплавской-4

Валентина Адамович, директор Ивенецкого музея традиционной культуры:
Мы вельмі гэтым ганарымся. Канстанцін Іосіфавіч – гэта «зорка» для івянецкіх музыкаў. Ён стварыў квартэт баяністаў, з якім аб’ехалі ўсе рэспублікі былого Савецкага Саюза. Івянчане пра іх сямью, як легенду рассказваюць.

Што такі ўнікальны чалавек.

«Івянчане пра іх сямью, як легенду рассказваюць»: Сивица – малая родина отца Ядвиги Поплавской-7

И вось ён проста прыязджаў.

Проста працаваў, нотами сваімі дзяліўся.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

# Год малой родины # общество # Валентина Адамович

Другие новости рубрики

Все новости
«Только на этом и жили»: как Карпанов бутылки на «Золотые ключики» менял
28 июня 2018 17:51

«Только на этом и жили»: как Карпанов бутылки на «Золотые ключики» менял

Виталий Карпанов о бильярде в деревне: «С детства с местными мужиками, которые приходили после рабочего дня, мы играли»
28 июня 2018 17:50

Виталий Карпанов о бильярде в деревне: «С детства с местными мужиками, которые приходили после рабочего дня, мы играли»

«С гордостью говорю, что родился в Вишнево»: как банкир церковь на малой родине восстанавливает
28 июня 2018 17:49

«С гордостью говорю, что родился в Вишнево»: как банкир церковь на малой родине восстанавливает