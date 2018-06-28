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Виталий Карпанов о бильярде в деревне: «С детства с местными мужиками, которые приходили после рабочего дня, мы играли»

28 июня 2018 17:50
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В этой комнате Карпанов тоже срывал аплодисменты. Только совсем по другому случаю.

За то, что гонял шары.

Виталий Карпанов:
Тот ещё стол сохранился теннисный. Я такой бильярдист, потому что с детства с местными мужиками, которые приходили после рабочего дня, мы играли.

Виталий Карпанов о бильярде в деревне: «С детства с местными мужиками, которые приходили после рабочего дня, мы играли» -1

И, как правило, деревенский бильярд – он на что?

На пляшку.

Немало я пляшек проиграл, пока не научился играть.

Но не сам бильярд заманивал сюда подростка. А возможность прикоснуться к священному. Музыкальным инструментам, хранящимся рядом.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

# Год малой родины # общество # Виталий Карпанов

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