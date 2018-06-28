Виталий Карпанов о бильярде в деревне: «С детства с местными мужиками, которые приходили после рабочего дня, мы играли»

В этой комнате Карпанов тоже срывал аплодисменты. Только совсем по другому случаю.
За то, что гонял шары.
Виталий Карпанов:
Тот ещё стол сохранился теннисный. Я такой бильярдист, потому что с детства с местными мужиками, которые приходили после рабочего дня, мы играли.
И, как правило, деревенский бильярд – он на что?
На пляшку.
Немало я пляшек проиграл, пока не научился играть.
Но не сам бильярд заманивал сюда подростка. А возможность прикоснуться к священному. Музыкальным инструментам, хранящимся рядом.
На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ