Виталий Карпанов о бильярде в деревне: «С детства с местными мужиками, которые приходили после рабочего дня, мы играли»

В этой комнате Карпанов тоже срывал аплодисменты. Только совсем по другому случаю.

За то, что гонял шары.

Виталий Карпанов:

Тот ещё стол сохранился теннисный. Я такой бильярдист, потому что с детства с местными мужиками, которые приходили после рабочего дня, мы играли.