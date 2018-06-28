Чем уникален телепроект «Во весь голос» и что будет нового во втором сезоне?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – продюсер, режиссер, актриса, автор книги «Корпорация звезд» – Лина Арифулина, певец, педагог белорусской команды в телепроекте «Во весь голос», 2-й сезон – Петр Елфимов, члены белорусской команды проекта «Во весь голос»: Ангелина Ломако, Максим Цуприков, Александра Нехай и Стефан Шмат.
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«Был достаточно жёсткий отбор»: как Елфимов набирал команду для проекта «Во весь голос»
У ваших коллег из других стран одинаковые музыкальные предпочтения или разные?
Александра Нехай, участница белорусской команды проекта «Во весь голос»:
У каждого человека, независимо от того, в какой стране он живет, у него свои какие-то предпочтения. И так будет всегда, мне кажется, как и в нашей команде от Беларуси, у кого-то – рок-музыка, у кого-то – поп-музыка. Лично я склоняюсь и Стефан, из нашего дуэта – мы склоняемся к поп-музыке.