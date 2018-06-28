Чем уникален телепроект «Во весь голос» и что будет нового во втором сезоне?

Александра Нехай, участница белорусской команды проекта «Во весь голос»: У каждого человека, независимо от того, в какой стране он живет, у него свои какие-то предпочтения. И так будет всегда, мне кажется, как и в нашей команде от Беларуси, у кого-то – рок-музыка, у кого-то – поп-музыка. Лично я склоняюсь и Стефан, из нашего дуэта – мы склоняемся к поп-музыке.

У ваших коллег из других стран одинаковые музыкальные предпочтения или разные?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – продюсер, режиссер, актриса, автор книги «Корпорация звезд» – Лина Арифулина , певец, педагог белорусской команды в телепроекте «Во весь голос», 2-й сезон – Петр Елфимов , члены белорусской команды проекта «Во весь голос»: Ангелина Ломако , Максим Цуприков , Александра Нехай и Стефан Шмат .

Ребята, как вам Петр, ваш наставник?

Александра Нехай:

Поработав с Петром Петровичем, мы можем сказать, что это настоящий профессионал, который знает, что с нами делать, направляет в нужное русло и нам очень приятно с ним работать. Это очень искренний, открытый, настоящий, добрый человек.

Как возник проект «Во весь голос»? Как выбирается лучший? Чем будет отличаться второй сезон проекта «Во весь голос»? Как относится Петр Елфимов к своей команде? Узнаете, посмотрев видеоматерал.