Совмин утвердил критерии определения лучших областей, районов, населенных пунктов по итогам Года благоустройства

Критерии, по которым будут определяться лучшие области, районы и населенные пункты по итогам Года благоустройства, определил Совет министров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По каждой позиции будет начисляться определенное количество баллов. У кого их больше – тот и в лидерах. Оценке подлежит и активность участия жителей в благоустройстве. Отдельно выделен такой критерий, как реализация гражданских инициатив. Учтут и то сколько удалось привлечь спонсорских денег городу или району, чтобы они стали еще краше.