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Совмин утвердил критерии определения лучших областей, районов, населенных пунктов по итогам Года благоустройства

26 июля 2025 13:33
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Критерии, по которым будут определяться лучшие области, районы и населенные пункты по итогам Года благоустройства, определил Совет министров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совмин утвердил критерии определения лучших областей, районов, населенных пунктов по итогам Года благоустройства-2

По каждой позиции будет начисляться определенное количество баллов. У кого их больше – тот и в лидерах. Оценке подлежит и активность участия жителей в благоустройстве. Отдельно выделен такой критерий, как реализация гражданских инициатив. Учтут и то сколько удалось привлечь спонсорских денег городу или району, чтобы они стали еще краше. 

# Год благоустройства # Совет министров Республики Беларусь

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