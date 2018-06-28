«Вчера на дискотеке обманул Иосифовну»: прогулялись с Карпановым по его деревне и узнали, что о нём думают соседи

Вот – приятель, встретившийся по пути.

И о каждом знает сам музыкант.

В агрогородке Сивица, где прошло детство Виталия Карпанова, «звезду» знает каждый.

Белоруска:

Читал много и хороший ученик был. Хлопец добрый, и с моими хлопцами дружил. Человек культурный.

Не задаётся, что артист.

Здоровается.

Виталий Карпанов:

А в этом доме жила заведующая клубом.