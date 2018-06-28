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«Вчера на дискотеке обманул Иосифовну»: прогулялись с Карпановым по его деревне и узнали, что о нём думают соседи

28 июня 2018 17:49
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В агрогородке Сивица, где прошло детство Виталия Карпанова, «звезду» знает каждый.

И о каждом знает сам музыкант.

Вот – приятель, встретившийся по пути.

«Вчера на дискотеке обманул Иосифовну»: прогулялись с Карпановым по его деревне и узнали, что о нём думают соседи-1

Вот – местный библиотекарь.

«Вчера на дискотеке обманул Иосифовну»: прогулялись с Карпановым по его деревне и узнали, что о нём думают соседи-4

Белоруска:
Читал много и хороший ученик был. Хлопец добрый, и с моими хлопцами дружил. Человек культурный.

Не задаётся, что артист.

Здоровается.  

Виталий Карпанов:
А в этом доме жила заведующая клубом.

«Вчера на дискотеке обманул Иосифовну»: прогулялись с Карпановым по его деревне и узнали, что о нём думают соседи-7

Она реально держала дискотеку.

У нас была такая шутка: «Вчера на дискотеке обманул Иосифовну. А как? Ну, заплатил, и не танцевал».

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

# Год малой родины # общество # Виталий Карпанов

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