«Вчера на дискотеке обманул Иосифовну»: прогулялись с Карпановым по его деревне и узнали, что о нём думают соседи

В агрогородке Сивица, где прошло детство Виталия Карпанова, «звезду» знает каждый.
И о каждом знает сам музыкант.
Вот – приятель, встретившийся по пути.
В агрогородке Сивица, где прошло детство Виталия Карпанова, «звезду» знает каждый.
И о каждом знает сам музыкант.
Вот – приятель, встретившийся по пути.
Вот – местный библиотекарь.
Белоруска:
Читал много и хороший ученик был. Хлопец добрый, и с моими хлопцами дружил. Человек культурный.
Не задаётся, что артист.
Здоровается.
Виталий Карпанов:
А в этом доме жила заведующая клубом.
Она реально держала дискотеку.
У нас была такая шутка: «Вчера на дискотеке обманул Иосифовну. А как? Ну, заплатил, и не танцевал».
На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ