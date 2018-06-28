Карпанов в родной деревне: «В том сарае мы репетировали. Из штакетин сделали гитары. Струны из лески наматывали»

В родную деревню музыканта тянет постоянно. Ещё бы: дел много. Вот с порога справляется у родителей: о поросятах, о ремонте, о посевной.
В родную деревню музыканта тянет постоянно. Ещё бы: дел много. Вот с порога справляется у родителей: о поросятах, о ремонте, о посевной.
Виталий Карпанов:
Картошка, выращенная у себя, она вкуснее втройне, потому что даже, если ты не хочешь картошку в данный момент, ты её столько насадил и накопал. Ты жалеешь просто себя: ты же это делал – ешь!
В Сивице прошло детство певца.
И здесь он – всё тот же Виталик. Сын почтальонши. Помогающий маме разносить газеты. И мечтающий стать артистом.
Виталий Карпанов:
Вон тот сарай – мы там репетировали. Первая группа называлась «Сила». Пел, играл на гитаре.
Клавиши нарисовали мы.
Из штакетин сделали гитары. Струны из лески наматывали.
И группа называлась «Сила».
Но пацаны постарше подписали ещё одну букву – Силас.
На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ