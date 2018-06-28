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Карпанов в родной деревне: «В том сарае мы репетировали. Из штакетин сделали гитары. Струны из лески наматывали»

28 июня 2018 17:49
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В родную деревню музыканта тянет постоянно. Ещё бы: дел много. Вот с порога справляется у родителей: о поросятах, о ремонте, о посевной.

Карпанов в родной деревне: «В том сарае мы репетировали. Из штакетин сделали гитары. Струны из лески наматывали»-1

Виталий Карпанов:
Картошка, выращенная у себя, она вкуснее втройне, потому что даже, если ты не хочешь картошку в данный момент, ты её столько насадил и накопал. Ты жалеешь просто себя: ты же это делал – ешь!

В Сивице прошло детство певца.

И здесь он – всё тот же Виталик. Сын почтальонши. Помогающий маме разносить газеты. И мечтающий  стать артистом.

Карпанов в родной деревне: «В том сарае мы репетировали. Из штакетин сделали гитары. Струны из лески наматывали»-4

Виталий Карпанов:
Вон тот сарай – мы там репетировали. Первая группа называлась «Сила». Пел, играл на гитаре.

Клавиши нарисовали мы.

Карпанов в родной деревне: «В том сарае мы репетировали. Из штакетин сделали гитары. Струны из лески наматывали»-7

Из штакетин сделали гитары. Струны из лески наматывали.

И группа называлась «Сила».

Но пацаны постарше подписали ещё одну букву – Силас.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

# Год малой родины # Культура # Виталий Карпанов

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