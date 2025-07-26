Кресты среди сосен – как явление Богородицы превратило лес в место паломничества
Под крыльями ангелов. Беларусь – сокровищница святыней. Сегодня мы предложим удивительное место для паломников. В Стародорожском районе, близ агрогородка Щитковичи, есть своя проща. Посреди леса, там, где сосны касаются неба, стоят кресты. Эта картина будоражит сердце. Как они здесь появились, узнаем невероятную историю.
Иерей Дмитрий Сильванович, настоятель прихода храма святых бессребреников Космы и Дамиана аг. Щитковичи:
Изначально любая проща посвящена Богу, потому как люди в этом месте просили прощения у Бога за какие-то грехи, за какие-то свои поступки, мысли. И это место не исключение. В 1908 году есть такая история, в которой рассказывается о том, как женщина Алена, местная жительница из деревни Щитковичи, ходила здесь, собирала грибы. И когда она возвращалась уже домой, то увидела впереди себя толпу людей, которая окружила Пресвятую Богородицу. Когда же она от увиденного немножко так опешила и решила приблизиться, пойти вперед, то все видение это пропало. Но на месте, когда она подошла сюда, она увидела небольшое углубление, в котором был отпечаток Богомладенца Иисуса Христа. И вот с этого момента она ослепла.
И не было бы счастья, да несчастье помогло. Местной жительнице Алене нужно было вернуть и открыть это место людям, через год она принесла в дар хлеб и прозрела, затем снова пришла подсказка свыше. Что когда она будет возвращаться из прощи, то человек, который ей встретиться первым, должен поставить здесь крест. Так и произошло. Со временем люди стали узнавать о святой земле. Ставили в благодарность за исцеление кресты, а рядом строили маленькие часовни.
Подробности в видео.