Кресты среди сосен – как явление Богородицы превратило лес в место паломничества

Иерей Дмитрий Сильванович, настоятель прихода храма святых бессребреников Космы и Дамиана аг. Щитковичи:

Изначально любая проща посвящена Богу, потому как люди в этом месте просили прощения у Бога за какие-то грехи, за какие-то свои поступки, мысли. И это место не исключение. В 1908 году есть такая история, в которой рассказывается о том, как женщина Алена, местная жительница из деревни Щитковичи, ходила здесь, собирала грибы. И когда она возвращалась уже домой, то увидела впереди себя толпу людей, которая окружила Пресвятую Богородицу. Когда же она от увиденного немножко так опешила и решила приблизиться, пойти вперед, то все видение это пропало. Но на месте, когда она подошла сюда, она увидела небольшое углубление, в котором был отпечаток Богомладенца Иисуса Христа. И вот с этого момента она ослепла.