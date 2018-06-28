«Полоски расчерчивали гребешком и получались волны»: мастер-класс ивенецкого гончара по уникальной керамике

Это здание – сердце Ивенца. В фондах музея – 3 тысячи экспонатов. Здесь, как нигде, знают, чем богат район. И благодаря чему известен за пределами Беларуси.
Это здание – сердце Ивенца. В фондах музея – 3 тысячи экспонатов. Здесь, как нигде, знают, чем богат район. И благодаря чему известен за пределами Беларуси.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Я ведаю, што Валожыншчына – гэта малая радзіма унікальнай керамікі. Вы прыклад трымаеце у руках. Раскажыце, што гэта за кераміка такая. Чым яна знакамітая?
Валентина Адамович, директор Ивенецкого музея традиционной культуры:
Па-першае, Івянецкая кераміка заўсёды была паліваная.
Яна бліскучая.
Спрабавалі розныя спосабы, каб зрабіць кераміку прыгожай.
Посуда с фландровкой когда-то считалась утилитарной.
Её было много в домах шляхты. И конечно – у Сологубов. Старинного рода, владевшего Ивенецким графством. Она и сегодня украшает дома местных жителей.
Валентина Адамович:
Фляндроўка – выраб адразу на станочку пакрываецца ангобам – глінай з пігментам. Палоскі расчэрчвалі спецыяльным грабенчыкам. І тады атрымліваліся хвалі.
В мастерской Владимира Бонифациевича без такой утвари не обходится. А делает он её сам.
Гончарством ремесленник занимается треть века.
Владимир Сосновский, гончар:
Когда своими руками сделаешь что-то, кувшин, такое приятное ощущение. Вращение это. Появление формы. Не рассказать словами.
Ощущение какого-то богатства.
Дороже денег. Купил бы – это не то. А вот когда выточишь – ощущение, что дороже того, что ты купил.
Под руководством потомственного гончара и мы пробуем прикоснуться к истории. И лепим кувшин в уникальной Ивенецкой технике.
Первое в этом деле – «отцентровать» глину.
То есть, придать контуры будущему изделию. Гончар советует: главное, чтобы ремесленник управлял глиной. А не наоборот.
Впереди, собственно, фландровка.
Волнистые линии наносят при небольших оборотах гончарного станка.
В идеале, линии украшают поливкой.
В основном – красно-зелёных цветов. Но для этого нужно несколько дней. Чтобы кувшин остыл.