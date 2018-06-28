«Полоски расчерчивали гребешком и получались волны»: мастер-класс ивенецкого гончара по уникальной керамике

Это здание – сердце Ивенца. В фондах музея – 3 тысячи экспонатов. Здесь, как нигде, знают, чем богат район. И благодаря чему известен за пределами Беларуси.

Д митрий Боярович, СТВ: Я ведаю, што Валожыншчына – гэта малая радзіма унікальнай керамікі. Вы прыклад трымаеце у руках. Раскажыце, што гэта за кераміка такая. Чым яна знакамітая?

Её было много в домах шляхты. И конечно – у Сологубов. Старинного рода, владевшего Ивенецким графством. Она и сегодня украшает дома местных жителей.

В мастерской Владимира Бонифациевича без такой утвари не обходится. А делает он её сам.

Дороже денег. Купил бы – это не то. А вот когда выточишь – ощущение, что дороже того, что ты купил.

Владимир Сосновский, гончар: Когда своими руками сделаешь что-то, кувшин, такое приятное ощущение. Вращение это. Появление формы. Не рассказать словами.

Под руководством потомственного гончара и мы пробуем прикоснуться к истории. И лепим кувшин в уникальной Ивенецкой технике.

Первое в этом деле – «отцентровать» глину.

То есть, придать контуры будущему изделию. Гончар советует: главное, чтобы ремесленник управлял глиной. А не наоборот.