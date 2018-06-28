Прямой эфир

«Бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць»: чем знаменит Бенедикт Тышкевич

28 июня 2018 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Легенда Воложинского района – Бенедикт Тышкевич. Для тех, кто интересуется фотографией, его имя – притча во языцех.

Первый в Беларуси фотограф-художник связан с этой землей.

«Бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць»: чем знаменит Бенедикт Тышкевич-1

Валентина Адамович, директор Ивенецкого музея традиционной культуры:
Мы бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць. Мы бачым вельмі прыгожых жанчын, апранутых у традыцыйны галаўны ўбор – чапец, на які навязвалася хустка.

«Бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць»: чем знаменит Бенедикт Тышкевич-4

Мы бачым іх не ў тканым аддзенні, а ў крамным.

То бок, набытым. Гэта лічылася ўжо такім большым палётам.

«Бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць»: чем знаменит Бенедикт Тышкевич-7

Дмитрий Боярович, СТВ:
Усё гэта – выдатная прыкмета часу. Глядзіш і бачыш, як жыли, як апраналіся, як выглядалі.

Валентина Адамович:
Зараз жа стала вельмі модна. Шмат дзяўчат сустракаем, якія апрануты – робяць рэканструкцыю строяў мясцовых.

Дзе яны жылі, ці дзе ім падабаецца.

Ходзяць у гэтых строях на некія імпрэзы, танцы ладзяць.

«Бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць»: чем знаменит Бенедикт Тышкевич-10

Дмитрий Боярович:
А вот пейзажные фото Бенедикт Тышкевич делал именно здесь.

На этой опушке когда-то находился его охотничий домик.

И это неслучайно. Ведь Налибокская пуща и сейчас – место удивительной красоты.

«Бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць»: чем знаменит Бенедикт Тышкевич-13

Талантливый, с блестящим образованием, граф много путешествовал.

Но имение в пуще – а совсем не Франция, Египет или Индия – притягивало его особенно. 

«Бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць»: чем знаменит Бенедикт Тышкевич-16

Василий Гурков, директор Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский»:
Он в то же время был заядлым охотником. Создал у этой резиденции зверинец. Вольеры, в которых содержались редкие экзотические животные. Вёл серьёзную охрану пущи.

Проводил охоты, но рачительно.

«Бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць»: чем знаменит Бенедикт Тышкевич-19

Я считаю, что, во многом, и поэтому традиции сохранились.

И люди относятся рачительно к лесу и животным.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

# Год малой родины # Культура # Валентина Адамович

Другие новости рубрики

Все новости
«Я прямо на этом стульчике играл. Шкварчал что-то на гитаре. Не понимал, что зажимать»: как Карпанов музыке учился
28 июня 2018 17:50

«Я прямо на этом стульчике играл. Шкварчал что-то на гитаре. Не понимал, что зажимать»: как Карпанов музыке учился

«Это была эйфория. На этой сцене. В 9-ом классе». Карпанов рассказал о первых выступлениях в сельском клубе
28 июня 2018 17:50

«Это была эйфория. На этой сцене. В 9-ом классе». Карпанов рассказал о первых выступлениях в сельском клубе

«Полоски расчерчивали гребешком и получались волны»: мастер-класс ивенецкого гончара по уникальной керамике
28 июня 2018 17:49

«Полоски расчерчивали гребешком и получались волны»: мастер-класс ивенецкого гончара по уникальной керамике