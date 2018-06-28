«Бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць»: чем знаменит Бенедикт Тышкевич

Легенда Воложинского района – Бенедикт Тышкевич. Для тех, кто интересуется фотографией, его имя – притча во языцех.
Первый в Беларуси фотограф-художник связан с этой землей.
Легенда Воложинского района – Бенедикт Тышкевич. Для тех, кто интересуется фотографией, его имя – притча во языцех.
Первый в Беларуси фотограф-художник связан с этой землей.
Валентина Адамович, директор Ивенецкого музея традиционной культуры:
Мы бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць. Мы бачым вельмі прыгожых жанчын, апранутых у традыцыйны галаўны ўбор – чапец, на які навязвалася хустка.
Мы бачым іх не ў тканым аддзенні, а ў крамным.
То бок, набытым. Гэта лічылася ўжо такім большым палётам.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Усё гэта – выдатная прыкмета часу. Глядзіш і бачыш, як жыли, як апраналіся, як выглядалі.
Валентина Адамович:
Зараз жа стала вельмі модна. Шмат дзяўчат сустракаем, якія апрануты – робяць рэканструкцыю строяў мясцовых.
Дзе яны жылі, ці дзе ім падабаецца.
Ходзяць у гэтых строях на некія імпрэзы, танцы ладзяць.
Дмитрий Боярович:
А вот пейзажные фото Бенедикт Тышкевич делал именно здесь.
На этой опушке когда-то находился его охотничий домик.
И это неслучайно. Ведь Налибокская пуща и сейчас – место удивительной красоты.
Талантливый, с блестящим образованием, граф много путешествовал.
Но имение в пуще – а совсем не Франция, Египет или Индия – притягивало его особенно.
Василий Гурков, директор Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский»:
Он в то же время был заядлым охотником. Создал у этой резиденции зверинец. Вольеры, в которых содержались редкие экзотические животные. Вёл серьёзную охрану пущи.
Проводил охоты, но рачительно.
Я считаю, что, во многом, и поэтому традиции сохранились.
И люди относятся рачительно к лесу и животным.
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