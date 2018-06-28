«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще?

Вглубь Налибокской пущи продвигаемся вместе с её хозяином.
Вглубь Налибокской пущи продвигаемся вместе с её хозяином.
Василий Гурков рассказывает: её роль для экосистемы Беларуси – исключительная.
Многие виды животных и птиц обитают только здесь.
И нигде больше в мире.
Налибокский заказник в наши дни – это самый большой цельный массив леса в Европе.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Наверное, и дня не хватит, чтобы объехать.
Василий Гурков, директор Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский»:
Это сутки ехать надо. 24 часа.
Дмитрий Боярович:
Куда мы едем сейчас?
Василий Гурков:
Мы едем сейчас в юго-восточную часть заказника.
В пойму речушки Волмянка.
Там есть такой неплохой пейзаж. Такой типичный для белорусского Принеманья. Там речушка такая. Я думаю, что всем нашим зрителям будет интересно посмотреть на эту речушку, на её виды. Думаю, что у многих это вызовет ассоциации с их родиной.
По пути наш собеседник добавляет: в Налибокской пуще появилась экотропа. Она предназначена для людей с ограниченными возможностями.
Её создали при содействии Евросоюза.
Безбарьерная среда стала уникальнейшей в Беларуси.
Дмитрий Боярович:
В какую пору года Вам больше нравится Налибокская пуща, бывать здесь?
Василий Гурков:
Каждая пора хороша по-своему.
Чем хороша весна?
Думаю, что не только природа оживает, но, глядя на неё, оживает и наша душа.
Ну а вот – и пункт назначения. Берег реки Волмянки.
У её изгиба – у поляны с подснежниками, кажется – невгоды уходят.
А мысли – очищаются.
Дмитрий Боярович:
Здесь такая атмосфера умиротворяющая. Шум воды.
Так спокойно и дышится хорошо.
Василий Гурков:
Я думаю, что именно малая родина формирует человека.
Характер, менталитет, сознание.
А дальше уже специалиста делает образование: школа, ВУЗ, коллективы. Именно природа, именно вода, лес, люди – твои земляки делают из тебя человека.
В Налибокской пуще есть ещё кое-что, что делает её исключительной.
Здесь находится глухариный питомник.
В нём выводят особую породу птиц – глухаря Майера.
Которая для своей жизни выбирает лишь чистейшие места.
И благодаря этим людям, редчайший вид еще существует в Европе.
Василий Гурков:
Сейчас единственная вольноживущая популяция, достаточно крупная, которая может сама себя поддерживать, осталась только на территории Налибокской пущи. Пока в лесах обитает глухарь, мы можем быть спокойны за наши сосновые леса.
В Налибоках водится 29 видов птиц, внесённых в Красную книгу.
Зубры и даже форель.
А грибов и ягод в этом лесу втрое больше, чем в обычном.
Но главное – бережность, с которой здесь это сохраняют.
Ведь сестра Беловежской, пуща Налибокская – как природный Грааль. И всю его щедрость постигают до сих пор.
На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ