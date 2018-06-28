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«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще?

28 июня 2018 18:48
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Вглубь Налибокской пущи продвигаемся вместе с её хозяином.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще? -1

Василий Гурков рассказывает: её роль для экосистемы Беларуси – исключительная.

Многие виды животных и птиц обитают только здесь.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще? -4

И нигде больше в мире.

Налибокский заказник в наши дни – это самый большой цельный массив леса в Европе.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще? -7

Дмитрий Боярович, СТВ:
Наверное, и дня не хватит, чтобы объехать.

Василий Гурков, директор Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский»:
Это сутки ехать надо. 24 часа.

Дмитрий Боярович:
Куда мы едем сейчас?

Василий Гурков:  
Мы едем сейчас в юго-восточную часть заказника.

В пойму речушки Волмянка.

Там есть такой неплохой пейзаж. Такой типичный для белорусского Принеманья. Там речушка такая. Я думаю, что всем нашим зрителям будет интересно посмотреть на эту речушку, на её виды. Думаю, что у многих это вызовет ассоциации с их родиной.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще? -10

По пути наш собеседник добавляет: в Налибокской пуще появилась экотропа. Она предназначена для людей с ограниченными возможностями.

Её создали при содействии Евросоюза.

Безбарьерная среда стала уникальнейшей в Беларуси.

Дмитрий Боярович:
В какую пору года Вам больше нравится Налибокская пуща, бывать здесь?

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще? -13

Василий Гурков:  
Каждая пора хороша по-своему.

Чем хороша весна?

Думаю, что не только природа оживает, но, глядя на неё, оживает и наша душа.

Ну а вот – и пункт назначения. Берег реки Волмянки.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще? -16

У её изгиба – у поляны с подснежниками, кажется – невгоды уходят.

А мысли – очищаются.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще? -19

Дмитрий Боярович:
Здесь такая атмосфера умиротворяющая. Шум воды.

Так спокойно и дышится хорошо.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще? -22

Василий Гурков:
Я думаю, что именно малая родина формирует человека.

Характер, менталитет, сознание.

А дальше уже специалиста делает образование: школа, ВУЗ, коллективы. Именно природа, именно вода, лес, люди – твои земляки делают из тебя человека.

В Налибокской пуще есть ещё кое-что, что делает её исключительной.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще? -25

Здесь находится глухариный питомник.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще? -28

В нём выводят особую породу птиц – глухаря Майера.

Которая для своей жизни выбирает лишь чистейшие места.

И благодаря этим людям, редчайший вид еще существует в Европе.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще? -31

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще? -33

Василий Гурков:
Сейчас единственная вольноживущая популяция, достаточно крупная, которая может сама себя поддерживать, осталась только на территории Налибокской пущи. Пока в лесах обитает глухарь, мы можем быть спокойны за наши сосновые леса.

В Налибоках водится 29 видов птиц, внесённых в Красную книгу.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще? -36

Зубры и даже форель.

А грибов и ягод в этом лесу втрое больше, чем в обычном.

Но главное – бережность, с которой здесь это сохраняют.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще? -39

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще? -41

Ведь сестра Беловежской, пуща Налибокская – как природный Грааль. И всю его щедрость постигают до сих пор.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

# Туризм # общество # Василий Гурков

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