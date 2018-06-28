«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще?

Вглубь Налибокской пущи продвигаемся вместе с её хозяином.

Василий Гурков рассказывает: её роль для экосистемы Беларуси – исключительная. Многие виды животных и птиц обитают только здесь.

И нигде больше в мире. Налибокский заказник в наши дни – это самый большой цельный массив леса в Европе.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Наверное, и дня не хватит, чтобы объехать. Василий Гурков, директор Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский»:

Это сутки ехать надо. 24 часа. Дмитрий Боярович:

Куда мы едем сейчас? Василий Гурков:

Мы едем сейчас в юго-восточную часть заказника. В пойму речушки Волмянка. Там есть такой неплохой пейзаж. Такой типичный для белорусского Принеманья. Там речушка такая. Я думаю, что всем нашим зрителям будет интересно посмотреть на эту речушку, на её виды. Думаю, что у многих это вызовет ассоциации с их родиной.

По пути наш собеседник добавляет: в Налибокской пуще появилась экотропа. Она предназначена для людей с ограниченными возможностями. Её создали при содействии Евросоюза. Безбарьерная среда стала уникальнейшей в Беларуси. Дмитрий Боярович:

В какую пору года Вам больше нравится Налибокская пуща, бывать здесь?

Василий Гурков:

Каждая пора хороша по-своему. Чем хороша весна? Думаю, что не только природа оживает, но, глядя на неё, оживает и наша душа. Ну а вот – и пункт назначения. Берег реки Волмянки.

У её изгиба – у поляны с подснежниками, кажется – невгоды уходят. А мысли – очищаются.

Дмитрий Боярович:

Здесь такая атмосфера умиротворяющая. Шум воды. Так спокойно и дышится хорошо.

Василий Гурков:

Я думаю, что именно малая родина формирует человека. Характер, менталитет, сознание. А дальше уже специалиста делает образование: школа, ВУЗ, коллективы. Именно природа, именно вода, лес, люди – твои земляки делают из тебя человека. В Налибокской пуще есть ещё кое-что, что делает её исключительной.

Здесь находится глухариный питомник.

В нём выводят особую породу птиц – глухаря Майера. Которая для своей жизни выбирает лишь чистейшие места. И благодаря этим людям, редчайший вид еще существует в Европе.

Василий Гурков:

Сейчас единственная вольноживущая популяция, достаточно крупная, которая может сама себя поддерживать, осталась только на территории Налибокской пущи. Пока в лесах обитает глухарь, мы можем быть спокойны за наши сосновые леса. В Налибоках водится 29 видов птиц, внесённых в Красную книгу.

Зубры и даже форель. А грибов и ягод в этом лесу втрое больше, чем в обычном. Но главное – бережность, с которой здесь это сохраняют.