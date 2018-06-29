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«Драниками уже не удивишь. Приходится что-то искать по деревням»: рецепт утки по-воложински возродили в парке отдыха

29 июня 2018 12:53
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В этом месте, как нигде, чтят наследие Воложинщины. И делают это вкусно.

Андрей Титов, шеф-повар:
Будем готовить фирменное блюдо Воложинского района.

Утка, запечённая с капустой и картофелем. 

«Драниками уже не удивишь. Приходится что-то искать по деревням»: рецепт утки по-воложински возродили в парке отдыха-1

Ингредиенты – проще простого.

Картофель, бекон, капуста, чеснок, мука. И, конечно, сама утка. Утка по-воложински – эксклюзив. Чтобы попробовать это блюдо, в парк отдыха приезжают издалека.

«Драниками уже не удивишь. Приходится что-то искать по деревням»: рецепт утки по-воложински возродили в парке отдыха-3

Андрей Титов:
Заказывают его частенько. Так как приезжают гости из России и других стран ближнего зарубежья. И все хотят попробовать белорусский колорит. Драниками уже особо не удивишь. Приходится что-то искать по глубинкам, по деревням, спрашивать у бабушек и дедушек, как готовили.

Так блюдо и рождается.

Рецепт сборный. Готовили в печах. Он адаптирован уже под современную кухню, под возможности технические новых ресторанов.

«Драниками уже не удивишь. Приходится что-то искать по деревням»: рецепт утки по-воложински возродили в парке отдыха-5

Наш шеф-повар почти закончил готовить основу для блюда.

Картофель, прожаренный на маленьком огне.

«Драниками уже не удивишь. Приходится что-то искать по деревням»: рецепт утки по-воложински возродили в парке отдыха-7

Бекон с капустой.

«Драниками уже не удивишь. Приходится что-то искать по деревням»: рецепт утки по-воложински возродили в парке отдыха-9

Утиные ножки накрываем фольгой.

И ставим в печь на 40 минут.

«Драниками уже не удивишь. Приходится что-то искать по деревням»: рецепт утки по-воложински возродили в парке отдыха-11

Основа для утки по-воложински готова. Теперь задача – собрать блюдо для подачи на стол.

«Драниками уже не удивишь. Приходится что-то искать по деревням»: рецепт утки по-воложински возродили в парке отдыха-13
«Драниками уже не удивишь. Приходится что-то искать по деревням»: рецепт утки по-воложински возродили в парке отдыха-14

Андрей Титов:
Подаётся на горячей сковороде, под шапкой из теста.

Изюминка этого блюда – совсем не изюм.

А клюква.

Из неё готовится специальный соус.

«Драниками уже не удивишь. Приходится что-то искать по деревням»: рецепт утки по-воложински возродили в парке отдыха-16

Андрей Титов:
Клюква придает кислинку, аромат и внешний вид.

Последние приготовления – и вуаля. Блюдо, по рецепту, соединяющему традиции и современность, – подано.

«Драниками уже не удивишь. Приходится что-то искать по деревням»: рецепт утки по-воложински возродили в парке отдыха-18

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# Рецепты

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