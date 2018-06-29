«Драниками уже не удивишь. Приходится что-то искать по деревням»: рецепт утки по-воложински возродили в парке отдыха

В этом месте, как нигде, чтят наследие Воложинщины. И делают это вкусно.

Картофель, бекон, капуста, чеснок, мука. И, конечно, сама утка. Утка по-воложински – эксклюзив. Чтобы попробовать это блюдо, в парк отдыха приезжают издалека.

Андрей Титов:

Заказывают его частенько. Так как приезжают гости из России и других стран ближнего зарубежья. И все хотят попробовать белорусский колорит. Драниками уже особо не удивишь. Приходится что-то искать по глубинкам, по деревням, спрашивать у бабушек и дедушек, как готовили.

Так блюдо и рождается.

Рецепт сборный. Готовили в печах. Он адаптирован уже под современную кухню, под возможности технические новых ресторанов.