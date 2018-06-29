«Драниками уже не удивишь. Приходится что-то искать по деревням»: рецепт утки по-воложински возродили в парке отдыха

В этом месте, как нигде, чтят наследие Воложинщины. И делают это вкусно.
Андрей Титов, шеф-повар:
Будем готовить фирменное блюдо Воложинского района.
Утка, запечённая с капустой и картофелем.
В этом месте, как нигде, чтят наследие Воложинщины. И делают это вкусно.
Андрей Титов, шеф-повар:
Будем готовить фирменное блюдо Воложинского района.
Утка, запечённая с капустой и картофелем.
Ингредиенты – проще простого.
Картофель, бекон, капуста, чеснок, мука. И, конечно, сама утка. Утка по-воложински – эксклюзив. Чтобы попробовать это блюдо, в парк отдыха приезжают издалека.
Андрей Титов:
Заказывают его частенько. Так как приезжают гости из России и других стран ближнего зарубежья. И все хотят попробовать белорусский колорит. Драниками уже особо не удивишь. Приходится что-то искать по глубинкам, по деревням, спрашивать у бабушек и дедушек, как готовили.
Так блюдо и рождается.
Рецепт сборный. Готовили в печах. Он адаптирован уже под современную кухню, под возможности технические новых ресторанов.
Наш шеф-повар почти закончил готовить основу для блюда.
Картофель, прожаренный на маленьком огне.
Бекон с капустой.
Утиные ножки накрываем фольгой.
И ставим в печь на 40 минут.
Основа для утки по-воложински готова. Теперь задача – собрать блюдо для подачи на стол.
Андрей Титов:
Подаётся на горячей сковороде, под шапкой из теста.
Изюминка этого блюда – совсем не изюм.
А клюква.
Из неё готовится специальный соус.
Андрей Титов:
Клюква придает кислинку, аромат и внешний вид.
Последние приготовления – и вуаля. Блюдо, по рецепту, соединяющему традиции и современность, – подано.