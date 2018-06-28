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«С гордостью говорю, что родился в Вишнево»: как банкир церковь на малой родине восстанавливает

28 июня 2018 17:49
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Дмитрий Боярович, СТВ:
Деревня Вишнево. Место, по-своему, уникальное. Малая родина больших дел. Здесь, вдыхая чистый весенний воздух, как нигде понимаешь: ты – на родной земле.

«С гордостью говорю, что родился в Вишнево»: как банкир церковь на малой родине восстанавливает-1

Полдень.

Отец Александр звонит в колокола.

Которые ещё пару лет назад едва держались.

«С гордостью говорю, что родился в Вишнево»: как банкир церковь на малой родине восстанавливает-4

Единственный храм на всю округу был полуразвален.

«С гордостью говорю, что родился в Вишнево»: как банкир церковь на малой родине восстанавливает-7

«С гордостью говорю, что родился в Вишнево»: как банкир церковь на малой родине восстанавливает-9

Прохудившаяся крыша, «буржуйка», деревянный пол.

Теперь церковь – это произведение искусства. 

«С гордостью говорю, что родился в Вишнево»: как банкир церковь на малой родине восстанавливает-12

«С гордостью говорю, что родился в Вишнево»: как банкир церковь на малой родине восстанавливает-14

И место единства с Богом.

Для каждого, кто живет неподалёку.

«С гордостью говорю, что родился в Вишнево»: как банкир церковь на малой родине восстанавливает-17

Александр Чурило, настоятель церкви святых Космы и Дамиана:
Жители Вишнево, конечно же, посещают наш храм. Кто-то из районного города приезжает, Воложина. Многие дети, внуки из городов приезжают во время каникул к дедушкам, бабушкам, родителям.

С радостью они идут в храм, чтобы помолиться.

«С гордостью говорю, что родился в Вишнево»: как банкир церковь на малой родине восстанавливает-20

Чтобы почувствовать причастность к духовному началу.

Восстановил храм, прежде всего, вот этот человек.

«С гордостью говорю, что родился в Вишнево»: как банкир церковь на малой родине восстанавливает-23

Глава одного из крупных банков Беларуси сам родился в Вишнево.

Сергей Костюченко показывает эскизы фресок.

«С гордостью говорю, что родился в Вишнево»: как банкир церковь на малой родине восстанавливает-26

«С гордостью говорю, что родился в Вишнево»: как банкир церковь на малой родине восстанавливает-28

Уникальные, византийского типа – они украсили стены и потолок провинциальной церкви.

Сергей Костюченко, председатель правления банка:
Мы хотим восстановить, и восстанавливаем источник и каплицу. Работы продолжаются.

Причём, это не банк делает, а делают частные лица.

Я сам и друзья, которые вкладывают. Это очень красивое место. Я с гордостью говорю, что я родился в Вишнево.

«С гордостью говорю, что родился в Вишнево»: как банкир церковь на малой родине восстанавливает-31

Церковь в Вишнево – краеугольный камень надежды, любви и преданности к родной земле. Феникс, восставший из пепла. Впереди у которого – только счастливый полёт.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

# Год малой родины # общество # Сергей Костюченко # Александр Чурило

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