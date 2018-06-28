«С гордостью говорю, что родился в Вишнево»: как банкир церковь на малой родине восстанавливает

Дмитрий Боярович, СТВ:

Деревня Вишнево. Место, по-своему, уникальное. Малая родина больших дел. Здесь, вдыхая чистый весенний воздух, как нигде понимаешь: ты – на родной земле.

Полдень. Отец Александр звонит в колокола. Которые ещё пару лет назад едва держались.

Единственный храм на всю округу был полуразвален.

Прохудившаяся крыша, «буржуйка», деревянный пол. Теперь церковь – это произведение искусства.

И место единства с Богом. Для каждого, кто живет неподалёку.

Александр Чурило, настоятель церкви святых Космы и Дамиана:

Жители Вишнево, конечно же, посещают наш храм. Кто-то из районного города приезжает, Воложина. Многие дети, внуки из городов приезжают во время каникул к дедушкам, бабушкам, родителям. С радостью они идут в храм, чтобы помолиться.

Чтобы почувствовать причастность к духовному началу. Восстановил храм, прежде всего, вот этот человек.

Глава одного из крупных банков Беларуси сам родился в Вишнево. Сергей Костюченко показывает эскизы фресок.

Уникальные, византийского типа – они украсили стены и потолок провинциальной церкви. Сергей Костюченко, председатель правления банка:

Мы хотим восстановить, и восстанавливаем источник и каплицу. Работы продолжаются. Причём, это не банк делает, а делают частные лица. Я сам и друзья, которые вкладывают. Это очень красивое место. Я с гордостью говорю, что я родился в Вишнево.