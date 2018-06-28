«Я прямо на этом стульчике играл. Шкварчал что-то на гитаре. Не понимал, что зажимать»: как Карпанов музыке учился

Заманивала в сельский клуб подростка возможность прикоснуться к священному.
Музыкальным инструментам.
Заманивала в сельский клуб подростка возможность прикоснуться к священному.
Музыкальным инструментам.
Виталий Карпанов:
Эта комната она манила. Она прямо меня влекла. Потому что там была гитара.
У меня не было своего инструмента.
Там были клавиши. И мы приходили, и у нас здесь вот организовалась первая маленькая группа. Я прямо на этом стульчике играл.
Шкварчал что-то на гитаре. Я не понимал, что зажимать.
Я никогда об этом никому не рассказывал.
Так сильно хотелось заниматься музыкой и быть артистом. И именно это пошло отсюда.
На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ