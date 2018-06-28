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«Я прямо на этом стульчике играл. Шкварчал что-то на гитаре. Не понимал, что зажимать»: как Карпанов музыке учился

28 июня 2018 17:50
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Заманивала в сельский клуб подростка возможность прикоснуться к священному.

Музыкальным инструментам.

«Я прямо на этом стульчике играл. Шкварчал что-то на гитаре. Не понимал, что зажимать»: как Карпанов музыке учился-1

Виталий Карпанов:
Эта комната она манила. Она прямо меня влекла. Потому что там была гитара.

У меня не было своего инструмента.

Там были клавиши. И мы приходили, и у нас здесь вот организовалась первая маленькая группа. Я прямо на этом стульчике играл.

«Я прямо на этом стульчике играл. Шкварчал что-то на гитаре. Не понимал, что зажимать»: как Карпанов музыке учился-4

Шкварчал что-то на гитаре. Я не понимал, что зажимать.

Я никогда об этом никому не рассказывал.

Так сильно хотелось заниматься музыкой и быть артистом. И именно это пошло отсюда.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

# Год малой родины # Культура # Виталий Карпанов

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