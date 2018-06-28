«Я прямо на этом стульчике играл. Шкварчал что-то на гитаре. Не понимал, что зажимать»: как Карпанов музыке учился

Виталий Карпанов:

Эта комната она манила. Она прямо меня влекла. Потому что там была гитара.

У меня не было своего инструмента.

Там были клавиши. И мы приходили, и у нас здесь вот организовалась первая маленькая группа. Я прямо на этом стульчике играл.