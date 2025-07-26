В Беларуси убрано около 15% зерновых культур

В Беларуси убрано около 15 % зерновых. Урожайность по сравнению с 2024 годом выше. Хлеборобы делают все возможное, чтобы собрать все качественно и без потерь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экипажи дежурят прямо на полях – выжидая каждую погожую минуту. В хозяйстве «Гастелловское» уже завершили обмолот озимого ячменя с рекордными показателями. С гектара получено 105 центнеров. Ставку здесь традиционно делают на озимые культуры. Это неспроста. Выше урожайность, ниже нагрузка на технику, а с учетом погодных условий – меньше рисков.

Станислав Соколовский, директор сельхозпредприятия «Гастелловское»:

Механизаторы все настроены в связи с такими неблагоприятными условиями на работу. Они понимают, люди относятся к этому ответственно. Ждем когда пойдет культура к уборке. Планируем убрать зерно в течение двух недель. Нагрузка у нас на комбайн небольшая, если с рапсом, у нас 7 комбайнов, у нас чуть ниже 200 гектар на комбайн.



Параллельно с жатвой – в хозяйстве начинают готовить технику к посевной. Несколько погожих дней и аграрии приступят к уборке тритикале и пшеницы.