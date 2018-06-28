Лина Арифулина о втором сезоне проекта «Во весь голос»: «Будем больше внимания уделять детям, их жизни, их мыслям»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – продюсер, режиссер, актриса, автор книги «Корпорация звезд» – Лина Арифулина, певец, педагог белорусской команды в телепроекте «Во весь голос», 2-й сезон – Петр Елфимов, члены белорусской команды проекта «Во весь голос»: Ангелина Ломако, Максим Цуприков, Александра Нехай и Стефан Шмат.

«Был достаточно жёсткий отбор»: как Елфимов набирал команду для проекта «Во весь голос»

Как возник проект «Во весь голос»?

Лина Арифулина, продюсер, режиссер, актриса, автор книги «Корпорация звезд»:

Мне всегда нравилось работать с детьми из разных стран СНГ, Грузии, Латвии. В этих странах, во многих, у меня есть школы, поэтому мне безумно было интересно, когда дети что-то изучают, что-то смотрят, я это очень люблю. И, соответственно, придумала такую историю, которая называется «Во весь голос».

Почему «Во весь голос»?

Потому что мы во весь голос поем и участвуют только команды. Команды в трех позициях – это соло мальчик, соло девочка, и группы – может трио, дуэт, квартет и разные-разные мотивации.

Побеждает один человек или команда?

Лина Арифулина:

Побеждает команда, побеждает страна. Но мы делаем такие специальные призы: кто лучший исполнитель, как мальчик, как девочка.

Как происходит выбор лучших?

Лина Арифулина:

У каждой команды есть наставник. В данной случае, Петр является наставником команды Беларуси. И в итоге наставники вместе сидят, смотрят, обсуждают видео, параллельно говорят и ставят отметки по 12-балльной системе.

Выбирают самого лучшего и самого худшего.

Второй сезон – это попытка всегда сделать лучше, чем в первом. В чем будет отличие?

Лина Арифулина:

Во втором сезоне мы будем больше внимания уделять детям, именно их жизни, их мыслям, как они между собой рассуждают, потому что интересно, как сидят все дети из разных стран и думают о музыке. Вот это очень интересно! Чем мне нравится проект, один из основных моментов. Все конкурсы до 12 лет, а дальше у нас – с 18 лет или с 16. Так вот, у нас возраст «Во весь голос» – от 12 до 16 лет или 17 включительно, тот возраст, который никому пока не интересен, а он самый классный. Вот в эту минуту они и дети, но одновременно они уже взрослые, они слушают другую музыку. У них уже целый музыкальный мир.

Чем уникален телепроект «Во весь голос» и что будет нового во втором сезоне?