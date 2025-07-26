Фестиваль белорусской поэзии и песни – о «Ракутёвском лете» рассказал заведующий музеем Богдановича

26 июля в филиале фольварк «Ракутевщина» состоится ежегодный праздник поэзии и песни «Ракутевское лето». Это особенное событие, оно привлекает любителей белорусской литературы и музыки. А подробности расскажет гость студии «Нового утра» на РТР-Беларусь Михаил Барановский, заведующий филиалом «Литературный музей Максима Богдановича» Государственного музея истории белорусской литературы.

Михаил Барановский, заведующий филиалом «Литературный музей Максима Богдановича» Государственного музея истории белорусской литературы: Даволі вядомы факт, што амаль усё жыццё сваё свядомае Максім пражыў у Расіі. Ён туды з’ехаў, калі ямы яшчэ пяці гадоў не было. І так выйшла, што ў 1911 годзе, як толькі ён скончыў гімназію, сябры вырашылі арганізаваць яму такі невялікі падарунак – падарожжа зладзіць на Радзіму. Як раз у гэтым фальварку жыў сваяк супрацоўнікаў газеты, у якой друкаваўся Максім Багдановіч. Ён прыехаў спачатку ў Вільню, некалькі дзён. Пазнаёміўся з сябрамі, з якімі толькі ліставаўся. А потым жыў пару месяцаў непадалёку ад сяла Краснае ў фальварку «Ракуцёўшчына» ў Вацлава Валачкоўскага. І гэта стала вельмі натхняльным падарожжам, натхняльнай падзеяй, бо Максім быў адарваны ад Радзімы. І падарожжа атрымалася вельмі прадуктыўным у плане творчасці.

Александра Каштанова, ведущая:

А если говорить о мероприятии «Ракутевское лето», чем оно отличается от других литературных праздников?

Михаил Барановский:

У Беларусі не так шмат мемарыяльных музеяў, у пэўнай ступені яны адзін на аднаго падобныя, я маю на ўвазе мерапрыемствы, які ладзяцца на іх тэрыторыі. Адпаведна ёсць вялікая літаратурная частка, паэзія. Абавязкова музычныя, бо нашы класікі пісалі вельмі з добрым пачуццём, такім рытмічна-меладычным, неяк схавана ў іх паэзіі. Таму не дзіва, што кампазітары звярталіся да іх творчасці. І адпаведна на фестывалях, у тым ліку на «Ракуцёўскім леце» гучаць песні на словы Максіма Багдановіча. Таксама і беларускія народныя, якія слухаў Максім Багдановіч, завітаўшы на Радзіму.