Фаршированные виноградные листья, пахлава, черный салат и акаши. Первый в истории гастрономический фестиваль «Дипломатия вкуса» проходит в Минске. Его организовало Министерство иностранных дел Беларуси. Блюда национальной кухни презентуют 13 государств из разных уголков планеты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К участию присоединились главы и представители 20 дипломатических миссий, аккредитованных в Минске. Так что гастрономическая площадка стала также переговорной. Именно в таком формате легче всего говорить о главном: взаимном уважении, интересе к культуре друг друга, взаимопонимании и сближении – отметил глава нашего внешнеполитического ведомства Максим Рыженков. Фестиваль «Дипломатия вкуса» посетили около полутора сотен гостей.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Кулинария – это сама есть культура. Поэтому Министерство иностранных дел сегодня нас собрало здесь вместе. И каждая страна представляет свою кулинарию, свою культуру. Это как большая площадка для ведения диалога разных культур, разных цивилизаций.

Одно из самых ярких событий в программе фестиваля – дефиле в национальных костюмах. В качестве моделей на сцене – супруги дипломатов.