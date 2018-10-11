Полёт на Луну, секреты отеля «Эль Рояль» и загадочные СМС. Что смотреть в кино с 11 октября: советует критик

Четверг – время премьер в кинотеатрах. На этой неделе зрителей ждет путешествие на Луну вместе с первым человеком, побывавшем там, триллер с выдающимися актерами в замкнутом пространстве и российская мелодрама с Любовью Аксеновой и Полиной Максимовой в новом образе. Поможет определиться с выбором кинообозреватель Антон Коляго. Человек на Луне

Фото: Daniel McFadden. 2018 Universal Studios and Storyteller Distribution Co. LLC

Фильм посвящен биографии астронавта Нила Армстронга – первого человека, ступившего на Луну. Смерть дочери стала для Армстронга настоящим потрясением, после которого он начал вкладывать еще больше сил в свою работу в NASA и поставил себе цель обогнать СССР в космической гонке и поскорее попасть на Луну. Антон Коляго:

Новый фильм главного молодого голливудского режиссера Дэмьена Шазелла, автора «Одержимости» и «Ла-Ла Ленда» – в этот раз без музыки, но снова о безграничных человеческих амбициях, которые не может остановить даже земная гравитация. Гигантский шаг Шазелла на чужую территорию получился, вроде бы, удачным, но все это мало чем отличимо даже от недавних российских космических байопиков – «Салюта-7» и «Времени первых». Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»

Фото: Kimberley French. 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation.

На границе штатов Невада и Калифорния находится некогда популярный отель «Эль Рояль», который переживает не самые лучшие времена. В один из дней в него приезжают несколько незнакомцев. У каждого человека – свои тайны, но все они раскроются в отеле на берегу озера Тахо. Антон Коляго:

Смешная и стильная вариация «Десяти негритят» в обстановке неонового ретро – сценарист Дрю Годдард, известный по «Марсианину» и сериалу «Остаться в живых», в своей новой режиссерской работе деконструирует жанр триллера в замкнутом пространстве. Пожалуй, самый выдающийся актерский состав года: в ленте засветились Крис Хемсворт, Дакота Джонсон, Джефф Бриджес, Джон Хэмм и даже режиссер Ксавье Долан. Без меня

Фото: instagram.com/sonypicturesru

После смерти Димы две его бывшие возлюбленные Кира и Ксюша начинают получать СМС-сообщения. Правда их автором может быть только он. Девушки неохотно объединяются и отправляются по подсказкам Димы, чтобы узнать, кто пишет им от его имени и что все это значит. Антон Коляго:

Актер Кирилл Плетнев, кажется, скоро может заслужить звание одного из самых продуктивных российских постановщиков: «Без меня» – его вторая режиссерская работа за год. Это такой своеобразный ответ голливудскому «P.S. Я люблю тебя», прямолинейная, исключительно зрительская драма о потере близкого человека с элементами триллера и роуд-муви. Убавить бы чрезмерный надрыв и излишнюю эмоциональность и было бы совсем хорошо. Мэнди

Фото: Guillaume Van Laethem