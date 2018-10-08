Ради роли: Ирина Безрукова поправилась почти на два размера

Новости России. Некоторое время в соцсетях ходили слухи, что Ирина Безрукова может быть беременна. В одном из телешоу актриса объяснила, что набирает вес для новой роли.
Артистка всегда старалась следить за своей фигурой, поэтому поклонники подумали о будущем наследнике Безруковой, когда она поправилась. Женщина решила развеять эти слухи и объяснила, что будет сниматься в фильме про казаков «На круге».
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Ирина сыграет жену священника. По словам Безруковой, сейчас она выглядит как актрисы, которые играют её дочерей.
Артистка отметила, что толстеть ей нравится, ведь она может есть всё, что угодно, и когда угодно.
Ради новых ролей актрисы нередко экспериментируют со своим телом.
В прошлом году Александра Бортич набрала 20 килограммов для съёмок в фильме «Я худею» (подробнее здесь).