Ради роли: Ирина Безрукова поправилась почти на два размера

Новости России. Некоторое время в соцсетях ходили слухи, что Ирина Безрукова может быть беременна. В одном из телешоу актриса объяснила, что набирает вес для новой роли.

Артистка всегда старалась следить за своей фигурой, поэтому поклонники подумали о будущем наследнике Безруковой, когда она поправилась. Женщина решила развеять эти слухи и объяснила, что будет сниматься в фильме про казаков «На круге».

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Ирина сыграет жену священника. По словам Безруковой, сейчас она выглядит как актрисы, которые играют её дочерей.

Артистка отметила, что толстеть ей нравится, ведь она может есть всё, что угодно, и когда угодно.

Ради новых ролей актрисы нередко экспериментируют со своим телом.