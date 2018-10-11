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Фильм о БелАЗах «Гонка континентов» завоевал два приза на фестивале корпоративного видео в Каннах

11 октября 2018 12:02
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Новости Беларуси. Два приза Каннского фестиваля корпоративного видео – золотой и серебряный дельфины – приедут в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их завоевал фильм о БелАЗах.

Фильм о БелАЗах «Гонка континентов» завоевал два приза на фестивале корпоративного видео в Каннах-1

Фильм о БелАЗах «Гонка континентов» завоевал два приза на фестивале корпоративного видео в Каннах-3

Фильм называется «Гонка континентов». Его снимали на разных полушариях земли – в Африке и Сибири. В начале ролика показан одновременный старт 220-тонных самосвалов, их погрузка и уверенное движение по снегу, песку и непроходимым дорогам. При этом после финиша движение БелАЗов не прекращается, символизируя тем самым постоянное движение вперед и стремление быть лидерами.

Параллельно приводятся интересные факты о белорусском гиганте. Например, грузоподъемность самого большого БелАЗа – 450 тонн. Это 90 слонов, 700 жирафов или 1500 тысячи сибирских медведей.

# Предприятия Беларуси # Кино # Фотофакт

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