Фильм о БелАЗах «Гонка континентов» завоевал два приза на фестивале корпоративного видео в Каннах

Новости Беларуси. Два приза Каннского фестиваля корпоративного видео – золотой и серебряный дельфины – приедут в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их завоевал фильм о БелАЗах.

Фильм называется «Гонка континентов». Его снимали на разных полушариях земли – в Африке и Сибири. В начале ролика показан одновременный старт 220-тонных самосвалов, их погрузка и уверенное движение по снегу, песку и непроходимым дорогам. При этом после финиша движение БелАЗов не прекращается, символизируя тем самым постоянное движение вперед и стремление быть лидерами.

Параллельно приводятся интересные факты о белорусском гиганте. Например, грузоподъемность самого большого БелАЗа – 450 тонн. Это 90 слонов, 700 жирафов или 1500 тысячи сибирских медведей.