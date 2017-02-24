С чего начинали карьеру номинированные на «Оскар» актеры

Новости США. Первое появление Райана Гослинга на телеэкране произошло в детском шоу «Клуб Микки Мауса», 12-летняя Натали Портман покарила сердца зрителей ролью в «Леоне». Давайте посмотрим на этих и других номинантов этого года, которые начинали свою карьеру в совсем юном возрасте. Кейси Аффлек 41 год (лучший актер «Манчестер у моря»)

Фото: Hollywood reporter

Большинство фанатов помнят появление Кейси Аффлека в картине его большого брата Бена «Умница Уилл Хантинг» 1997 года. Но его актерская карьера началась почти за десять лет до этого. В 1988 году 13-летний Кейси снялся в телевизионном фильме «Лимонное небо» вместе с Кевином Бэйконом. Чуть позже он сыграл юного Бобби Кеннеди в сериале АВС «Кеннеди в Массачусетсе». Джефф Бриджес 67 лет (лучший актер второго плана «Любой ценой»)

Фото: Hollywood reporter

Джефф Бриджес появился на экране еще в младенчестве. Он и его старший брат Бо засветились в фильме 1951 года «Компания, которой она владеет». Актеру тогда было несколько месяцев. Когда Джеффу исполнился год, он впервые выступил в театре. Бриджес сыграл множество детских и подростковых ролей, но полноправным началом карьеры актера можно считать культовый фильм 1971 года «Последний киносеанс». Райан Гослинг 36 лет (лучший актер «Ла-ла Ленд»)

Фото: Hollywood reporter

Гослинг начал учиться петь и танцевать в возрасте одиннадцати лет в детском развлекательном шоу «Клуб Микки Мауса». В этой программе начинали Бритни Спирс, Кристина Агилера и Джастин Тимберлейк (который номинирован на «Оскар» за лучшую оригинальную песню). Чуть позже Райан сыграл главную роль в подростковом сериале «Молодость Геракла». Кинокарьера парня стартовала в 20 лет с роли в фильме «Вспоминая Титанов» (главную роль в котором сыграл еще один номинант этого года – Дензел Вашингтон). Наоми Харрис 40 лет (лучшая актриса второго плана «Лунный свет»)

Фото: Hollywood reporter

Еще в школе Наоми начала выступать в театре, а в 11 лет получила свою первую роль на телевидении – в детском шоу «Саймон и ведьма». Потом последовал сериал о приключениях подростков на Карибском острове «Сбежавшие мальчишки». Харрис долго работала на телевидении (даже снялась в легендарном научно-фантастическом шоу «Люди будущего»). Роли в сериалах проложили ей дорогу в большое кино и подарили роль Менипенни в фильмах о Джеймсе Бонде. Николь Кидман 49 лет (лучшая актриса второго плана «Лев»)

Фото: Hollywood reporter

Николь изучала актерское мастерство в Австралийском национальном театре (ее одноклассницей была Наоми Уоттс). Тогда ей было 16 лет, но она уже имела в копилке несколько ролей в телевизионных фильмах («Рождество в Буше», «Мельнбурский кубок», «Бандиты на велосипедах», «Кодекс»). Ее прорыв произошел, когда Кидман был 21 год – триллер «Мертвый омут» открыл актрисе дорогу в Голливуд. Дев Патель 26 лет (лучший актер второго плана «Лев»)

Фото: Hollywood reporter

Дев дебютировал в кино в 16 лет. Причем не где-нибудь, а в одной из главных ролей в популярнейшем британском сериале «Молокососы». До этого у него не было никакого актерского опыта – на прослушивание его отвела мама, которая прочитала объявление в газете. Зато уже через год Патель получил главную роль в «Миллионере из трущоб». Натали Портман 35 лет (лучшая актриса «Джеки»)

Фото: Hollywood reporter

О дебюте Натали Портман другие актеры могут только мечтать. В 12 лет юная актриса сыграла главную женскую роль в легендарном «Леоне» и с тех пор не сходит с больших экранов. В детстве она появилась в триллере «Схватка» с Аль Пачино и Робертом Де Ниро, мюзикле Вудди Аллена «Все говорят, что я люблю тебя», трагикомедии «Где угодно, только не здесь» со Сьюзен Сарандон. Началом взрослой карьеры Портман можно считать драму 2000 года «Там, где сердце». Эмма Стоун 28 лет (лучшая актриса «Ла-ла Ленд»)

Фото: Hollywood reporter

В 14 лет Эмма Стоун заставила родителей переехать из Аризоны в Лос-Анджелес. Первое время актриса играла второплановые роли в сериалах и озвучивала рекламные ролики. Ее дебют на большом экране произошел в 19 лет – Эмма сыграл девушку героя Джонны Хилла в комедии Грега Моттолы «SuperПерцы». Лукас Хеджес 20 лет (лучший актер второго плана «Манчестер у моря»)

Фото: Hollywood reporter

Лукасу всего 20 лет, а его карьере уже можно позавидовать. Парень дебютировал в 10 лет в фильме своего отца, режиссера Питера Хеджеса, «Влюбиться в невесту брата». Уже через несколько лет он играл главного антагониста в картине Уэсса Андерсона «Королевство полной луны», сына Колина Ферта в «Артуре Ньюмане» и молодую версию Юэна МакГрегора в «Поправках». Лукас сыграл одну из главных ролей в фильме Терри Гиллиама «Теорема Зеро», и в будущем у него еще много интересных проектов. Мишель Уильямс 36 лет (лучшая актриса второго плана «Манчестер у моря»)

Фото: Hollywood reporter