Лысая звезда сериала «Деффчонки» произвела фурор в соцсетях
Новости России. Актриса Полина Максимова – звезда сериала «Деффчонки» – удивила поклонников новым образом. На съемки нового проекта она пришла без роскошных локонов.
Такой зрители увидят Максимову в сериале «257 причин, чтобы жить». В нем будет рассказана история девушки, которая будет бороться с онкологическим заболеванием.
Фото: instagram.com/polinamax
Режиссером проекта станет Максим Свешкиков, который работал над сериалом «Отель Элеон», мультфильмами о приключениях богатырей – Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Илья Муромца.
Образ в сериале станет новым для 29-летней актрисы Полины Максимовой, которую поклонники привыкли видеть на экране чаще в комедийном амплуа.
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Фото: instagram.com/yellow_black_and_white_
Фото со съемок появились в соцсетях.
Поклонники были удивлены тем, как ради роли изменилась актриса. Они отметили смелось девушки, потому что она не побоялась пойти на такой шаг.
«У неё же были такие длинные волосы, как она на это решилась».
Фото: instagram.com/polinamax
«Где волосы Полины»,
«Может, это парик для съемок»,
Фото: instagram.com/yellow_black_and_white_
«Ей хорошо и с такой прической – очень красивое лицо».
Некоторое время назад настоящий фурор в соцсетях произвела Полина Гагарина.
Для съемок она стала лысой (читать далее).