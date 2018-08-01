Лысая звезда сериала «Деффчонки» произвела фурор в соцсетях

Такой зрители увидят Максимову в сериале «257 причин, чтобы жить». В нем будет рассказана история девушки, которая будет бороться с онкологическим заболеванием.

Новости России. Актриса Полина Максимова – звезда сериала «Деффчонки» – удивила поклонников новым образом. На съемки нового проекта она пришла без роскошных локонов.

Образ в сериале станет новым для 29-летней актрисы Полины Максимовой, которую поклонники привыкли видеть на экране чаще в комедийном амплуа.

Режиссером проекта станет Максим Свешкиков, который работал над сериалом «Отель Элеон», мультфильмами о приключениях богатырей – Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Илья Муромца.

Фото со съемок появились в соцсетях.

Поклонники были удивлены тем, как ради роли изменилась актриса. Они отметили смелось девушки, потому что она не побоялась пойти на такой шаг.

«У неё же были такие длинные волосы, как она на это решилась».