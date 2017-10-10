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Мария Миронова о прообразах персонажей фильма «Салют-7»: «Люди делали своё дело до конца. Под страхом смерти, невозврата»

10 октября 2017 19:17
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Мария Миронова, заслуженная артистка Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Хочу Вам рассказать историю: я записывал интервью с Алексеем Рыбниковым, который написал музыку к «Большому космическому путешествию». Я говорил: «Какая красивая музыка. Космос, наверное – это очень здорово». Он говорит: «О чём Вы? Это никак не красиво. Это – очень страшно».

Мария Миронова, заслуженная артистка Российской Федерации:
Это – страшно, конечно. Поэтому, в общем, эти люди, которые, если говорить о нашем фильме – это же реальная история стыковки космической станции «Салют-7», в 85-ом году которая произошла. И это – реальные люди, которых потом уже, впоследствии… Просто люди делали своё дело до конца. Под страхом смерти, невозврата. Потом уже их назвали героями. 

Мария Миронова: «Мне хочется успевать жить. Чтоб не было какой-то гонки за ролями»

# Культура # Российские актеры # Мария Миронова

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