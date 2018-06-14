На 83 году жизни скончался режиссёр Станислав Говорухин

Новости России. В возрасте 82 лет скончался режиссер Станислав Говорухин.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Вячеслава Володина, который рассказал об этом на заседании нижней палаты парламента.

Режиссера и председателя комитета Госдумы по культуре не стало 14 июня утром. Он скончался в Подмосковье в санатории после продолжительной болезни, с которой он боролся до последнего.

Станислав Говорухин – известный режиссер. Среди его работ легендарные картины – «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Вертикаль», «Благословите женщину» и многие другие.

Последним фильмом режиссера стала картина «Конец прекрасной эпохи». Она вышла на экраны в 2015 году.

Говорухин снимал также документальные фильмы, писал сценарии и книги.

В 2006 году Станиславу Говорухину было присвоено звание народного артиста РФ.