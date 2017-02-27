Дэмьен Шазелл стал самым молодым режиссером – победителем «Оскара»
Новости США. 26 февраля прошла церемония «Оскар-2017». На ней награду за лучшую режиссуру получил 32-летний Дэмьен Шазелл, который снял мюзикл «Ла-Ла Ленд». Режиссер стал самым молодым обладателем статуэтки в данной категории.
До этого рекордсменом был Норман Торог – режиссер, который получил престижную премию в 1931 году. На момент награждения ему тоже было 32 года, но
Шазелл младше Торога на восемь месяцев.
Дэмьен Шазелл. Фото: WireImage
Конкурентами нового рекордсмена были Мел Гибсон, Барри Дженкинс, Дени Вильнев, Кеннет Лонерган.
Напомним, что мюзикл Шазелла – «Ла-Ла Ленд» был рекордсменом по количеству номинаций на «Оскар», но
получил лишь шесть наград,
включая «Лучшую женскую роль» и «Лучшую режиссуру».
Исполнительница главной женской роли в фильме «Ла-Ла Ленд» – Эмма Стоун. Фото: AFP/Getty Images
Самый большой казус произошел, когда фильм сначала назвали победителем в главной категории, а потом организаторы уточнили, что произошла ошибка и приз достался драме «Лунный свет».
На церемонию Дэмьен Шазелл пришел со своей возлюбленной Оливией Хэмильтон. Больше пар премии можно посмотреть здесь.
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Автор: Шкет Елизавета