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Дэмьен Шазелл стал самым молодым режиссером – победителем «Оскара»

27 февраля 2017 09:05
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Новости США. 26 февраля прошла церемония «Оскар-2017». На ней награду за лучшую режиссуру получил 32-летний Дэмьен Шазелл, который снял мюзикл «Ла-Ла Ленд». Режиссер стал самым молодым обладателем статуэтки в данной категории.

До этого рекордсменом был Норман Торог – режиссер, который получил престижную премию в 1931 году. На момент награждения ему тоже было 32 года, но

Шазелл младше Торога на восемь месяцев.

Дэмьен Шазелл стал самым молодым режиссером – победителем «Оскара»-1

Дэмьен Шазелл. Фото: WireImage

Конкурентами нового рекордсмена были Мел Гибсон, Барри Дженкинс, Дени Вильнев, Кеннет Лонерган.

Напомним, что мюзикл Шазелла – «Ла-Ла Ленд» был рекордсменом по количеству номинаций на «Оскар», но

получил лишь шесть наград,

включая «Лучшую женскую роль» и «Лучшую режиссуру».

Дэмьен Шазелл стал самым молодым режиссером – победителем «Оскара»-4

Исполнительница главной женской роли в фильме «Ла-Ла Ленд» – Эмма Стоун. Фото: AFP/Getty Images

Самый большой казус произошел, когда фильм сначала назвали победителем в главной категории, а потом организаторы уточнили, что произошла ошибка и приз достался драме «Лунный свет».

На церемонию Дэмьен Шазелл пришел со своей возлюбленной Оливией Хэмильтон. Больше пар премии можно посмотреть здесь.

Мы также собрали самые интересные моменты «Оскара-2017».

Автор: Шкет Елизавета

# Фотофакт # калейдоскоп # Дэмьен Шазелл # Оскар 2017. Новости

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