Дэмьен Шазелл стал самым молодым режиссером – победителем «Оскара»

Новости США. 26 февраля прошла церемония «Оскар-2017». На ней награду за лучшую режиссуру получил 32-летний Дэмьен Шазелл, который снял мюзикл «Ла-Ла Ленд». Режиссер стал самым молодым обладателем статуэтки в данной категории.

До этого рекордсменом был Норман Торог – режиссер, который получил престижную премию в 1931 году. На момент награждения ему тоже было 32 года, но