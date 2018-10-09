Белорусский фильм «Хрусталь» вошел в лонг-лист «Оскара»

Новости Беларуси. Фильм белорусского режиссера Дарьи Жук «Хрусталь» вошел в лонг-лист кинопремии «Оскар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлены картины 87 стран. Отсев претендентов киноакадемики завершат в январе. Тогда и назовут вероятных участников 91-й церемонии вручения «Оскара», которая состоится 24 февраля в Голливуде.

«У него не может быть американского конца – у нас не всегда индивидуум побеждает». Дарья Жук о фильме «Хрусталь»