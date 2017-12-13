Настоящий талант: лучшие фильмы Стива Бушеми

Для того чтобы стать популярным и любимым актером вовсе не обязательно иметь модельную внешность. Стив Бушеми, к примеру, обладает весьма специфическими чертами лица, но он уже много лет умело использует эту свою особенность и создает на экране совершенно потрясающие образы, которые невозможно забыть. «Больше всего, как мне кажется, я похож на дерево».

Фото: Nancy Galt

Главные роли достаются Бушеми нечасто, но зато его смело можно назвать королем второго плана. Его необычная манера игры неоднократно была оценена великими режиссерами, среди которых Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, Джим Джармуш и братья Коэны, регулярно снимающие актера в своих фильмах.

Фото: THR

13 декабря у Стива Бушеми юбилей. Этому талантливому актеру, режиссеру, сценаристу и продюсеру исполняется 60 лет. Мы предлагаем вам вспомнить и пересмотреть несколько ярких проектов с его участием, среди которых вы обязательно найдете интересные именно вам. «Если ты снял хотя бы один фильм – этого уже достаточно, чтобы, умирая, улыбаться. Но, я, умирая, хочу смеяться во весь голос». Карл Шоуолтер – «Фарго» (1996)

Фото: imdb.com

Братья Коэны сняли Стива Бушеми в шести своих фильмах и роль болтливого Карла Шоуолтера в культовом «Фарго» они написали специально для него. Атмосферный и колоритный комедийный триллер о заснеженной Миннесоте, в котором Бушеми играет одного из преступников, нанятых похитить жену главного героя по его же заказу. В роли второго бандита Коэны сняли здоровяка Петера Стормаре, и их дуэт со щупленьким Стивом придает фильму еще больший комизм. Если и остались такие зрители, которые не видели «Фарго», то этот пробел нужно срочно восполнить и насладиться потрясающими диалогами, великолепной игрой Фрэнсис МакДорманд и узнать на примере героя Бушеми нестандартный способ использования дробилки для дерева. «Не люблю, когда актеры говорят, что их работа — это не просто умение выучить и разыграть роль. И что тогда, черт возьми, это такое?» Сеймур – «Призрачный мир» (2001)

Фото: imdb.com

Основанная на комиксе история о двух юных выпускницах средней школы, которые решили не поступать в колледж, а пожить в свое удовольствие. Целыми днями подруги шляются по городу и «перемывают кости» местным жителям, но однажды они знакомятся со странноватым продавцом виниловых пластинок, в котором одна из девочек увидела мужчину своей мечты… Сейчас «Призрачный мир» принято вспоминать как один из первых фильмов молоденькой Скарлетт Йохансон, но и кроме нее в картине есть на что посмотреть. Здесь и слегка гротескный мир, и любопытные графические вставки, и занимательные диалоги, и удивительная Тора Берч в главной роли, и великолепный Стив Бушеми, которому всегда хорошо удавались роли пришибленных персонажей. Пьер – «Интервью» (2007)

Фото: imdb.com

«Интервью», но вовсе не то, из-за которого Северная Корея едва не объявила войну Джеймсу Франко и Сету Рогену. Это пятый по счету фильм, который Стив Бушеми сделал в качестве режиссера. Камерная и исключительно разговорная картина про журналиста Пьера, который вынужден взять интервью у молодой актрисы Кати, играющей исключительно в мыльных операх и дешевых ужастиках, о которых он даже не слышал. Из разговора двух совершенно непохожих людей Бушеми сделал увлекательную словесную дуэль и игру в эмоциональные кошки-мышки. В фильме всего два актера – сам Стив и Сиенна Миллер, но для хорошего кино этого оказалось вполне достаточно. «Каждый раз, когда мне предлагают новый сценарий, я сразу заглядываю в конец, чтобы понять – будут ли моего героя унижать или просто по‑быстрому прикончат». Енох «Наки» Томпсон – «Подпольная империя» (2010-2014)

Фото: imdb.com

Созданный Мартином Скорсезе телевизионный шедевр, в котором Стив Бушеми пять сезонов играл главную роль Наки Томпсона, сколотившего во время «сухого закона» состояние на подпольной торговле алкоголем. «Подпольная империя» − типичный проект Скорсезе в самом лучшем смысле этого слова. Так бы выглядели «Славные парни» или «Казино», если бы режиссер решил сделать их в виде сериалов. Увлекательный сюжет, колоритные персонажи и точно выверенная интрига, заставляющая посмотреть все сезоны залпом. Бушеми в главной роли делает потрясающую работу, которая была оценена премией «Золотой глобус» и двумя наградами SAG. Пит 8 – «Хорас и Пит» (2016)

Фото: imdb.com