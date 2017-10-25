Фотофакт: как изменились актеры сериала «Остаться в живых»

Сериал «Остаться в живых» стал настоящим культурным феноменом. Еще бы – такого запутанного, странного и мистического шоу, каждая серия которого заставляла зрителей искать ответы на десятки различных вопросов, не было никогда (линчевсикй «Твин Пикс» немного из другой области). С момента завершения Lost прошло уже семь лет, но поклонники сериала до сих пор строят на его счет теории, ищут ответы и придумывают миллионный вариант трактовки последнего сезона.

Актеры, играющие в сериале главные роли, узнаваемы и любимы, но никто из них так и не стал настоящей звездой. Однако мы все равно хотим вспомнить их и рассказать вам про то, чем сейчас занимаются Джек, Кейт, Саид, Хьюго и другие выжившие рейса Oceanic 815.

Смотрите, как выглядят сейчас актеры сериалов «Друзья», «Клон», «Мятежный дух» и «Зачарованные».

Джек Шепард – Мэттью Фокс

Мэттью Фокс идеально вжился в образ главного героя сериала, но вот после Lost его карьера не задалась. Актер пробовал себя в различных ролях, не боялся экспериментировать, охотно шел на перемены во внешности, но дальше второплановых появлений в «Козырных тузах», «Спиди-гонщик», «Я, Алекс Кросс» и «Война миров Z» так и не продвинулся. Нам остается только надеяться, что мы еще увидим доктора Джека в достойной роли, ну а пока последнее экранное появление Фокса было в 2015 году.

Кейт Остин – Эванджелин Лилли

Роль Кейт проложила Лилли дорогу к блокбастерам. Сразу после окончания сериала она сыграла с Хью Джекманом в «Живой стали», потом появилась в двух частях «Хоббита» в написанной специально для нее роли эльфийки Тауриэль, а потом Эванджелин прибрал к себе всемогущий Marvel. Актриса сыграла в «Человеке-муравье» Хоуп ван Дайн, которой в последующих фильмах предстоит перевоплотиться в супергероиню Осу.

Джеймс «Сойер» Форд – Джош Холлоуэй

Самый харизматичный и любимый зрителями актер сериала должен был построить после Lost блистательную карьеру, но не сложилось. Холлоуэй пробовал себя в боевиках, но они проваливались в прокате, сериал «Искусственный интеллект» с ним в главной роли закрыли после первого сезона, а в четвертой «Миссия: невыполнима» его героя убивают спустя три минуты экранного времени. В последние годы Джошу относительно везет – его новый сериал «Колония» продлили уже на третий сезон, но особой популярностью у зрителей проект не пользуется.

Хьюго «Хёрли» Рейес – Хорхе Гарсиа

Обаятельный толстячок Хёрли не стал после окончания сериала суперзвезой, но каждое появление Хорхе в кино или на телевидение становится событием. Актер сыграл яркие эпизодические роли в «Охоте на работу» и «Нелепой шестерке», сериалах «Как я встретил вашу маму», «Грань» и «Гавайи 5.0». Самым же заметным появлением Гарсиа на экране после Lost стал новый сериал от авторов «Остаться в живых» «Однажды в сказке», где Хорхе досталась роль великана Антона.

Саид Джарра – Навин Эндрюс

Карьера харизматичного и привлекательного Навина Эндрюса не могла закончиться с завершением Lost. Успеха в большом кино актер не сыскал – самой яркой ролью на большом экране у него остается образ любовника принцессы Дианы Хасната Хана. Зато Эндрюс нашел себя на телевидении: он играл коварного визиря Джафара в спин-оффе «Однажды в сказке» «Однажды в стране чудес», ключевую роль в проекте Вачовски «Восьмое чувство», а совсем скоро на экраны выходит детективный сериал «Инстинкт», где у актера одна из главных ролей.

Джон Локк – Терри О’Куинн

Самый странный пассажир рейса 815 очень заметный и яркий образ, после которого сложно играть что-то другое. Терри О’Куинн особо и не пытался. В кино актер не появлялся с 2003 года, а на телевидении играет только гостевые роли в детективных сериалах. Самые внимательные зрители могли заметить О’Куинна в «Гавайи 5.0», «Рухнувшие небеса», «Патриот», «Черный список». У Терри своя продюсерская студия и он хороший друг создателя Lost Джей Джея Абрамса.

Клэр Литтлтон – Эмили де Рэвин

Молодая мама Клэр была не самым ярким персонажем сериала, но талантливая Эмили де Рэвин так понравилась авторам Lost, что они припасли для актрисы одну из главных ролей в «Однажды в сказке». В этом сериале Эмили шесть сезонов играла Бель – милую принцессу, которая всем сердцем полюбила чудовище Румпельштильцхена (да, местами «Однажды в сказке» еще более странный, чем «Остаться в живых»).

Чарли Пэйс – Доминик Монаган

В начале «Остаться в живых» Монаган был едва ли не главной звездой в актерском составе – он только что снялся во «Властелине колец» (помните одно из четверки хоббитов Мери?). Но вот только роль наркомана Чарли стала для него последней значимой в карьере. Актер пробовал себя в кино, играл одну из главных ролей в перспективном сериале «Вспомни, что будет», который не смог прожить дольше одного сезона, сыграл одного из мутантов в фильме про Росомаху, но все эти появления Доминика на экранах остались незамеченными. Зато поклонники Lost всем сердцем любят актера, а его Чарли ответственен за самую трогательную сцену всего сериала («Лодка не Пенни»).

Шеннон Рутерфорд – Мэгги Грейс

Для Мэгги роль в Lost не стала большим прорывом, но сделала ее вполне узнаваемой. После истеричной блондинки Шеннон актриса сыграла вампиршу Ирину в «Сумерках» и прославилась на весь в мир ролью той самой «Заложницы», ради спасения которой Лиам Нисон вырезал всю европейскую мафию. Сейчас недостатка работы у Грейс нет.

Бун Карлайл – Иен Сомерхолдер

Милый мальчик Бун из Lost пошел по стопам экранной сестренки Шеннон и тоже сыграл вампира. Роль Дэймона Сальваторе в «Дневниках вампира» моментально сделала из Сомерхолдера секс-символ, а за семь сезонов армия его поклонниц разрослась до планетарного масштаба. С ролями в кино Иену особо не везет, но актер не расстраивается и продолжает ждать нового сериала, где сможет продемонстрировать свою харизму.

Анна-Люсия Кортес – Мишель Родригес

Звезда «Форсажей» и «Обителей зла» сыграла в Lost роль офицера полиции – такой же боевой и отважной, как и все героини Родригес. У актрисы и без «Остаться в живых» хватало ярких и заметных ролей, но ее героиня внесла в сериал обаятельную мятежную нотку. Мишель снялась во множестве популярных фильмов, среди которых «Аватар», «Мачете» и «Томбой».

Дэзмонд Хьюм – Генри Иен Кьюсик

Дэзмонд, он же «чувак из бункера», по праву признан самым интересным персонажем сериала. Его линия была невероятно захватывающей, а история любви Дэзмонда и Пэнни претендует на лучшую романтическую линию на мировом телевидении. Для Кьюсика роль стала прорывом, после которого у него нет отбоя от ролей. Актер периодически появляется в кино, но на телевидении он стал настоящей звездой. Сейчас он играет в новом сериале от Marvel «Сверхлюди», а роль Маркуса Кейна в антиутопии «Сотня» и вовсе сделала его одним из лучших телеактеров современности.

Бенджамин Лайнус – Майкл Эмерсон

Невзрачный, но по-настоящему жуткий Бен вселял ужас в выживших после катастрофы героев сериала. Майклу Эмерсону удалось создать одного из лучших телезлодеев всех времен, хотя до Lost он играл преимущественно положительных персонажей. После завершения «Остаться в живых» Эмерсон исполнил главную роль в детективном сериале «В поле зрения», а сейчас озвучивает Джокера (а кого же еще?) в мультсериале про Бэтмена.

Джульет Бёрк – Элизабет Митчел

До Lost карьера Элизабет Митчел складывалась значительно лучше, чем после завершения знаменитого сериала. С закрытием «Остаться в живых» актриса окончательно осела на телевидение. Она сыграла одну из главных ролей в сериале Джей Джея Абрамса «Революция», а в «Однажды в сказке» ей достался образ Снежной Королевы.

Рикардо «Ричард» Алперт – Нестор Карбонелл

Бессмертный Ричард с удивительными глазами был таким заметным персонажем, что не обратить после «Остаться в живых» внимание на Карбонелла было просто невозможно. Теперь актер регулярно снимается в самых разных сериалах, среди которых особо выделяется «Мотель Бейтсов», где Нестор сыграл роль нечистого перед законом, но доброго и любящего шерифа Алекса Ромеро, связавшегося с семейкой юного маньяка Нормана Бейтса.