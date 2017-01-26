Оскар-2017: какие фильмы посмотреть перед церемонией?

Новости США. 24 января Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». Мы познакомились с основными претендентами на победу и подобрали для вас те фильмы, которые стоит посмотреть перед предстоящей церемонией. В этом списке собраны не только лидеры по количеству номинаций, но и работы, на которые стоит обратить внимание, чтобы потом критиковать или поддерживать победителей. «Ла-Ла Ленд»

Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд». Фото: Dale Robinette

Не было никаких сомнений, какой фильм должен быть первым в этом списке. Мюзикл-победитель «Золотого глобуса» продолжает ставить рекорды. У него 14 номинаций на «Оскар», и при победе хотя бы в 11 из них картина попадет в список фильмов с максимальным количеством премий – это «Бен-Гур», «Титаник» и «Властелин колец: Возвращение короля». Это романтический мюзикл о любви начинающей актрисы и пианиста, который хочет вернуть популярность джазовой музыке. Фильм о том, как важна вера в свои мечты и как найти компромисс в отношениях на пути к ней. Критики и зрители от фильма в восторге. Кроме режиссуры и сценария Дэмьена Шазелла, хвалят актерский дуэт – Райана Гослинга и Эмму Стоун, оператора Линуса Сандгрена и музыку Джастина Гурвича, которую сложно не напевать после просмотра. Вот проверьте! «Прибытие»

Кадр из фильма «Прибытие». Фото: PARAMOUNT PICTURES

У работы канадца Дени Вильнёва 8 шансов получить «Оскар». Среди номинаций у этого фантастического фильма есть и «Лучший фильм», и «Лучший режиссер». Но самым досадным разочарованием для многих зрителей стало игнорирование киноакадемией исполнительницы главной роли – Эми Адамс и невключение ее в итоговый список номинантов. В разных местах планеты появляются неопознанные летающие корабли-полусферы, обитатели которых пытаются выйти на контакт с человечеством. Для расшифровки их языка приглашают лингвиста Луизу и физика Иэна. Их задача как можно быстрее перевести послания пришельцев, иначе военные начнут применять силу. Но эта работа станет для Луизы ключом к пониманию себя. Работу Вильнёва называют прорывом в научной фантастике и «перерождением этого жанра». «Джеки»

Кадр из фильма «Джеки». Фото: Stephanie Branchu

Это биографический фильм о первой леди США – Жаклин Кеннеди. В картине показана не вся судьба героини, а только несколько дней после убийства ее мужа-президента. The New York Times назвал этот фильм «напоминанием того, что какое-то время Жаклин для страны была больше, чем любая звезда, больше, чем Мэрилин [Монро] или Лиз [Тейлор]. Она была вдовой – воплощением горя, символом силы, башней достоинства и, самое главное, архитектором блестящего политического театра». «Джеки» был награжден призом за лучший сценарий на Венецианском кинофестивале. Там же критики называли работу Натали Портман в этом фильме одной из лучших в ее карьере, что заслуженно принесло актрисе очередную номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». «По соображениям совести»

Кадр из фильма «По соображениям совести». Фото: Mark Rogers

Фильм стал возвращением в режиссуру Мела Гибсона после десятилетнего перерыва. В основу сюжета положена реальная история американского солдата Десмонда Досса, который во время Второй мировой войны хотел поехать на фронт, но по религиозным соображениям отказывался не только пользоваться оружием, но и носить его. В ходе битвы за Окинаву Досс спас с места сражения 75 человек, не предав свои убеждения. Фильм претендует на 6 статуэток, в числе которых «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль». Исполнитель главной роли Эндрю Гарфилд говорил в интервью THR, что «история Досса служит прекрасным примером того, как следует жить самим и не мешать жить другим. Вне зависимости от идеологии, которой вы придерживаетесь, вне зависимости от вашей системы ценностей. Просто позволить другим людям быть теми, кто они есть. И то же самое позволить себе. На этом убеждении основывались его ценности. Все исходило из любви». «Манчестер у моря»

Кадр из фильма «Манчестер у моря». Фото: Claire_Folger

Фильм, номинированный на 6 премий «Оскар», рассказывает о сантехнике Ли, который после смерти брата должен вернуться в родной город, чтобы стать опекуном для своего племянника-подростка. «Манчестер у моря» – это житейская драма простого человека, который возвращается в родную провинцию. Критики в один голос хвалят актерскую работу младшего брата Бена Аффлека – Кейси, который уже получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драме. Кроме Аффлека-младшего номинацию на «Оскар» получили его коллеги – Мишель Уильямс и Лукас Хеджес. Интересно, что если Кейси победит, то Аффлеки станут первыми родными братьями в истории премии, которые получили «Оскар» за разные фильмы. «Лунный свет»

Кадр из фильма «Лунный свет». Фото: David Bornfriend

Драматичная история Барри Дженкинса о взрослении Широна – темнокожего юноши-гея из неблагополучного района Майами. Фильм получил 8 номинаций на премию. Кроме «Лучшего фильма», картина поборется за награды в режиссерской и актерских категориях (Махершала Али претендует на звание «Лучшего актера второго плана», а Наоми Харрис – на аналогичную номинацию среди женщин), также есть номинация на «Лучший адаптированный сценарий». В рецензии The Washington Post сказано, что «этот фильм напоминает аудитории одну из главных причин, по которой мы ходим в кино: чтобы развиваться, узнавать новое и, возможно, изменяться». «Ограды»

Кадр из фильма «Ограды». Фото: David Lee

Режиссерская работа актера Дензела Вашингтона, который еще и сыграл главную роль в фильме, за что и получил номинацию на «Оскар». «Ограды» рассказывают о бывшем бейсболисте, который работает мусорщиком в Питтсбурге из-за расовой дискриминации в середине XX века. Название фильма метафорично – параллельно настоящему забору, который строит герой, «ограда» появляется и в его отношениях с семьей. У фильма 4 номинации на «Оскар», но наибольшие шансы получить статуэтку есть у актрисы Виолы Дэвис. Еженедельник Variety назвал ее работу великолепной. «Монолог Виолы Дэвис выглядит слезным, полным агонии, которая показывает крах реальности для одной женщины. В течение нескольких сокрушительных моментов, когда героиня говорит о своей семье со сводными братьями и сестрами, она показывает осадки от расистского прошлого Америки прямо в ослепительном свете настоящего». «Лев»

Кадр из фильма «Лев». Фото: Long Way Home Productions

Драма о юноше из Индии, усыновленном семьей из Австралии. Он возвращается на родину через 25 лет, чтобы встретиться со своей семьей. «Лев» получил 6 номинаций на «Оскар» – кроме двух актерских номинаций (Дев Патель и Николь Кидман за роли второго плана) работа представлена в главной категории «Лучший фильм» и в номинации «Лучший адаптированный сценарий». Это экранизация истории Сару Бриерли «Долгая дорога домой», которая рассказывает реальную историю автора, сумевшего найти своих близких после того, как в пятилетнем возрасте по ошибке сел не в тот поезд и потерял связь с семьей на долгие лет. «Капитан Фантастик»

Кадр из фильма «Капитан Фантастик». Фото: Cathy Kanavy