Николас Кейдж планирует завершить актерскую карьеру

Николай Кейдж, актер: Сейчас я в основном играю в кино. Я планирую заниматься этим еще три или четыре года. После этого я бы хотел сфокусироваться на режиссуре.

Новости США. Актер Николас Кейдж заявил о том, что собирается завершить актерскую карьеру.

Первая и пока единственная режиссерская работа Николаса Кейджа – фильм «Жиголо» с Джеймсом Франко в главной роли – вышел на экраны в 2002 году.

На данный момент актер принимает участие в съемках или производстве пяти фильмов и двух мультипликационных работ.

Кейдж за свою карьеру снялся более, чем в 80 картинах, среди которых «Призрачный гонщик», «Покидая Лас-Вегас», «Город ангелов», «Без лица». Актер является обладателем премии «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Летом 2017 года вирусным стал мем с Николасом Кейджем, который приехал в Казахстан.