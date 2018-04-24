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Николас Кейдж планирует завершить актерскую карьеру

24 апреля 2018 08:39
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Новости США. Актер Николас Кейдж заявил о том, что собирается завершить актерскую карьеру.

Слова 54-летнего Кейджа привело издание NME. Актер планирует в будущем заниматься режиссурой.

Николай Кейдж, актер:
Сейчас я в основном играю в кино. Я планирую заниматься этим еще три или четыре года. После этого я бы хотел сфокусироваться на режиссуре.

Николас Кейдж планирует завершить актерскую карьеру -1

Фото: imdb.com

На данный момент актер принимает участие в съемках или производстве пяти фильмов и двух мультипликационных работ.

Первая и пока единственная режиссерская работа Николаса Кейджа – фильм «Жиголо» с Джеймсом Франко в главной роли – вышел на экраны в 2002 году.

Николас Кейдж планирует завершить актерскую карьеру -4

Фото: imdb.com

Кейдж за свою карьеру снялся более, чем в 80 картинах, среди которых «Призрачный гонщик», «Покидая Лас-Вегас», «Город ангелов», «Без лица». Актер является обладателем премии «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Летом 2017 года вирусным стал мем с Николасом Кейджем, который приехал в Казахстан.

На снимке актер в традиционном костюме – здесь подробнее.

# Фотофакт # Кино # Кино # Николас Кейдж

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