Николас Кейдж планирует завершить актерскую карьеру
Новости США. Актер Николас Кейдж заявил о том, что собирается завершить актерскую карьеру.
Слова 54-летнего Кейджа привело издание NME. Актер планирует в будущем заниматься режиссурой.
Николай Кейдж, актер:
Сейчас я в основном играю в кино. Я планирую заниматься этим еще три или четыре года. После этого я бы хотел сфокусироваться на режиссуре.
На данный момент актер принимает участие в съемках или производстве пяти фильмов и двух мультипликационных работ.
Первая и пока единственная режиссерская работа Николаса Кейджа – фильм «Жиголо» с Джеймсом Франко в главной роли – вышел на экраны в 2002 году.
Кейдж за свою карьеру снялся более, чем в 80 картинах, среди которых «Призрачный гонщик», «Покидая Лас-Вегас», «Город ангелов», «Без лица». Актер является обладателем премии «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Летом 2017 года вирусным стал мем с Николасом Кейджем, который приехал в Казахстан.
На снимке актер в традиционном костюме – здесь подробнее.