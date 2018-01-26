Кейси Аффлек отказался вручать награду лучшей актрисе на предстоящей премии «Оскар»

Кейси Аффлек принял решение не присутствовать на грядущей церемонии вручения наград Американской киноакадемии. Причиной отказа актера стали последовавшие в начале прошлого года в его адрес обвинения в сексуальных домогательствах.

Но в связи с охватившими Голливуд страстями из-за домогательств, дел Хаври Вайнштейна и Кевина Спейси , актер решил остаться в стороне и не провоцировать очередной скандал.

Напомним, что в начале прошлого года Кейси припомнили события 2010-го, когда на съемках псевдодокументального фильма «Я все еще здесь» актера обвинили в приставаниях две работницы съемочной площадки. Аффлек отрицал все обвинения, большинство было на его стороне и считало, что женщины просто вымогали у актера деньги, но скандал все равно разгорелся и едва не стоил Кейси «Оскара» за фильм «Манчестер у моря».