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Кейси Аффлек отказался вручать награду лучшей актрисе на предстоящей премии «Оскар»

26 января 2018 08:55
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Кейси Аффлек принял решение не присутствовать на грядущей церемонии вручения наград Американской киноакадемии. Причиной отказа актера стали последовавшие в начале прошлого года в его адрес обвинения в сексуальных домогательствах.

Кейси Аффлек отказался вручать награду лучшей актрисе на предстоящей премии «Оскар»-1

Фото: THR

Аффлек был признан лучшим актером 2017 года и по традиции

был обязан вручать награду лучшей актрисе в этом году.

Но в связи с охватившими Голливуд страстями из-за домогательств, дел Хаври Вайнштейна и Кевина Спейси, актер решил остаться в стороне и не провоцировать очередной скандал.

Кейси Аффлек отказался вручать награду лучшей актрисе на предстоящей премии «Оскар»-4

Фото: Karlovy Vary film festival

Напомним, что в начале прошлого года Кейси припомнили события 2010-го, когда на съемках псевдодокументального фильма «Я все еще здесь» актера обвинили в приставаниях две работницы съемочной площадки. Аффлек отрицал все обвинения, большинство было на его стороне и считало, что женщины просто вымогали у актера деньги, но скандал все равно разгорелся и едва не стоил Кейси «Оскара» за фильм «Манчестер у моря».

Кейси Аффлек отказался вручать награду лучшей актрисе на предстоящей премии «Оскар»-7

«Манчестер у моря». Фото: imdb.com

Церемония вручения наград Американской киноакадемии пройдет 4 марта. Кто вместо Аффлека будет вручать приз лучшей актрисе пока неизвестно.

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# Звезды # Фотофакт # Кино # Кино # Кейси Аффлек # Оскар-2018

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