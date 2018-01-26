Мерил Стрип сыграет во втором сезоне сериала «Большая маленькая ложь»

Мерил Стрип уже давно покорила большой экран, а сейчас трехкратный лауреат премии «Оскар» отправляется завоевывать малый.

Стрип появится во втором сезоне нашумевшего сериала «Большая маленькая ложь» , где сыграет Мэри Луиз Райт, мать персонажа Александра Скарскарда из первого сезона. Напомним, что за свою роль в проекте Скарсгард получил «Эмми» , «Золотой глобус» , награду «Выбор критиков» и SAG .

Снятый по книге Мэри Луиз Райт сериал «Большая маленькая ложь» завоевал в прошлом году невероятную популярность. Это заставило авторов начать работу над вторым сезоном. В продолжении будет семь серий, а ведущие актрисы первого сезона, среди которых Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лора Дерн и Шайлин Вудли, должны вернуться к своим ролям.

Съемки продолжения должны начаться весной этого года, а премьера нового сезона назначена на начало 2019-го.