Мерил Стрип сыграет во втором сезоне сериала «Большая маленькая ложь»

Актриса присоединилась к продолжению популярного проекта.
Мерил Стрип уже давно покорила большой экран, а сейчас трехкратный лауреат премии «Оскар» отправляется завоевывать малый.
Актриса присоединилась к продолжению популярного проекта.
Мерил Стрип уже давно покорила большой экран, а сейчас трехкратный лауреат премии «Оскар» отправляется завоевывать малый.
Фото: THR
Стрип появится во втором сезоне нашумевшего сериала «Большая маленькая ложь», где сыграет Мэри Луиз Райт, мать персонажа Александра Скарскарда из первого сезона. Напомним, что за свою роль в проекте Скарсгард получил «Эмми», «Золотой глобус», награду «Выбор критиков» и SAG.
Александр Скарсгард в сериале «Большая маленькая ложь». Фото: imdb.com
Снятый по книге Мэри Луиз Райт сериал «Большая маленькая ложь» завоевал в прошлом году невероятную популярность. Это заставило авторов начать работу над вторым сезоном. В продолжении будет семь серий, а ведущие актрисы первого сезона, среди которых Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лора Дерн и Шайлин Вудли, должны вернуться к своим ролям.
Съемки продолжения должны начаться весной этого года, а премьера нового сезона назначена на начало 2019-го.
Сериал установил рекорд по количеству наград «Эмми» в прошлом году. Фото: THR
Напомним, что недавно Мерил Стрип обновила свой рекорд «Оскара» − роль в драме Стивена Спилберга «Секретное досье» принесла ей двадцать первую номинацию на статуэтку.
Творческий путь Мерил Стрип (смотрите здесь).