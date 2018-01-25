Кинопремьеры 25 января: побег из лабиринта и настоящий «Хэппи-энд»

До проката добралась заключительная часть последней оставшейся в живых подростковой антиутопии. Кроме нее на экраны кинотеатров выходит новая комедия от звезд ТНТ, беспощадный фильм Михаэля Ханаке, амбициозная белорусская картина и политическая сатира, которую запретили к показу в России. «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» реж. Уэс Болл

Фото: imdb.com

Сразу после событий второго фильма Томас и его друзья пытаются спасти своего товарища Минхо из рук корпорации «Порок». Ребята освобождают многих похищенных детей и подростков, но Минхо все еще остается у «Порока». Тогда Томас, Бренда, Ньют и другие отправляются в Город – опасное место и последнюю цитадель корпорации, которая защищена высокими стенами и мощной охранной системой. Там глава «Порока» Ава Пейдж и другие сотрудники проводят над Минхо эксперименты, пытаясь получить из его крови особый компонент, способный спасти зараженных чумой людей. Серия «Бегущий в лабиринте» поражает своей живучестью. В то время как все идущие по стопам «Голодных игр» подростковые антиутопии проваливаются с оглушительным треском после первого фильма, «Бегущий» сумел таки доскрипеть до логического завершения. Фильм должен был выйти еще два года назад, но его премьера была перенесена из-за серьезной травмы главного актера Дилана О’Брайана, так что заключительная часть сильно выбилась из графика. Если действие первой части развивалось в замкнутом пространстве маленького поселения, а во втором фильме герои пробирались через выжженную пустыню, то на сей раз зрителей ждут локации футуристического города будущего. Сразу стоит сказать, что от неплохого книжного первоисточника в картине осталось всего ничего, однако как бойкий и динамичный экшн фильм смотрится отлично. Ждать многого от третьего «Бегущего» точно не стоит, но непредвзятый зритель сможет получить от него удовольствие. «Zомбоящик» реж. Константин Смирнов

Фото: кадр из трейлера

В наше суровое время весь мир захватил один общий враг и имя ему Зомбоящик. Телевидение правит умами доверчивых зрителей и превращает их в безвольных зомби, которые только и требуют, что «Ещё!» Более 30 звезд телеканала ТНТ объединились в жонглирующем практически всеми жанрами альманахе, от бессмысленной и беспощадной сатиры которого не скроется никто. В «Zомбоящике» достанется всем, а от режущей глаза правды-матки не спастись! Все что нужно знать о «Zомбоящике» − его авторы «хотели сделать фильм в лучших традициях «Муви 43» и «Самого лучшего фильма». Все это мы уже увидели (многие не по своей воле) не один раз, и надеяться, что вот сейчас ребята с ТНТ все сделают как надо нет смысла. Все те же лица, те же сюжеты, те же избитые шутки. Нет, это картина, конечно, найдет свою аудиторию и даже окупиться в прокате, но все равно непонятно, зачем выпускать эту поделку на сотни больших экранов, в то время как самое подходящее ей место в телевизоре. «Хэппи-энд» реж. Михаэль Ханеке

Фото: imdb.com

Маленькая девочка Ева сначала поэкспериментировала над животными, а потом отравила свою мерзкую мать таблетками. Женщину при смерти отвозят в больницу, а ребенка, о вине которого никто даже не задумался, забирает к себе отец, который с молодой женой живет в дорогом особняке на побережье. Вместе с ним в доме проживают его сестра и престарелый отец. Эта семья производит впечатление идеального благородного клана из высшего общества, но за оболочкой благопристойности скрываются бесчувственные социопаты, которые уже много лет только имитируют нормально человеческое поведение. В то время как в современном культурном обществе все режиссеры строят из себя высокоморальных и правильных, австрийский мэтр Михаэль Ханеке никогда не скрывал своей ненависти к людям. В его последней работе мизантропия режиссера достигла просто небывалых высот. В «Хэппи-энде» достается всем: Ханеке не жалеет ни детей, ни взрослых, ни стариков – все они показаны редкостными подонками. Из-за такого подхода фильм заклевали некоторые критики, мол, в предыдущих работах Ханеке был хотя бы намек на свет, а тут полная безнадега. «Так и мир с каждым годом становится все хуже», − отвечает режиссер. С ним сложно не согласится, а всем поклонникам европейского кино «Хэппи-энд» к просмотру обязателен. «Тум-Паби-Дум» реж. Вячеслав Никифоров

Фото: «Беларусьфильм»

Главный герой фильма – не по годам умный и находчивый воспитанник детского дома. Мальчик решает найти дом и родителей не только для себя, но и для своей маленькой подружки Алеси. Ребенку придется вступить во взрослый мир, научиться играть по его правилам и разрешить не одну нравственную дилемму. Творение «Беларусьфильма», премьера которого прошла в рамках «Лiстапада». Там милый и добрый фильм приняли неплохо, так что теперь его выпускают в широкий прокат, причем достаточно большим количеством экранов. Говорить на это основе о серьезном возрождении белорусского кино еще рано, но положительная тенденция в этой ситуации определенно прослеживается – в ком то веке успехом у зрителей и критиков пользуется отечественный фильм, снятый не на военную тематику. «Смерть Сталина» реж. Армандо Иануччи

Фото: imdb.com