Кинопремьеры 18 января: американский человек-амфибия и самый милый в мире медвежонок

После долгого затишья нас ждет очень интересная неделя в кинопрокате. На экраны выходит один из главных фильмов года – победитель Венецианского фестиваля и серьезный претендент на главную кинонаграду мира «Форма воды». Кроме нее зрители смогут увидеть фильм, за который Гари Олдман через полтора месяца получит «Оскар», несколько любопытных русских картин и продолжение приключений самого трогательного и воспитанного мишки в мире. «Форма воды» реж. Гильермо дель Торо

Фото: imdb.com

В 1963 году в США живет немая женщина Элайза. Она работает уборщицей в секретной лаборатории, дружит только с темнокожей коллегой и пожилым художником из соседней квартиры, каждый ее день похож на предыдущий, а больше всего в мире она мечтает петь. Однажды в лабораторию доставляют некое человекоподобное существо, найденное в водах Амазонки. Правительство США хочет убить его, агенты СССР пытаются выкрасть его для опытов, а Элайза видит в человеке-амфибии родственную душу. После ряда творческих неудач визионер Гильермо дель Торо снял идеальную сказку для взрослых. «Форма воды» уже покорила сердца людей в Европе и Америке, а сейчас добралась и до нас. Фильм потрясающе выглядит, музыка Александра Депла гипнотизирует, а филигранная режиссура делает историю необычной любви проникновенной и настоящей. О «Форме воды» можно сказать много, но этот фильм относится к разряду must see – его нужно смотреть на большом экране, наслаждаться каждым кадром, игрой актеров (Салли Хокинс в главной роли выдает настоящий мастер-класс) и удивляться тому, как у этой аллегоричной сказки получается достучаться до сердца каждого зрителя. «Темные времена» реж. Джо Райт

Фото: imdb.com

В 1940 году сбывается давняя мечта Уинстона Черчилля – он становится премьер-министром Великобритании, но вверенная ему страна в отчаянном положении. Ситуация в Дюнкерке ставит под удар всю британскую армию, и правительство Соединенного Королевства готово пойти на переговоры с Германией. Но Черчилль не доверяет Гитлеру и приказывает любой ценой вывести из Дюнкерка как можно больше солдат. Многие в шутку называют «Темные времена» приквелом «Дюнкерка». В этом есть доля правды, но если в картине Кристофера Нолана война была показана глазами обычных солдат, то в фильме Райта все действие происходит в стенах кабинетов высокопоставленных лиц, а сами персонажи не видят войны, а только читают о ней в официальных документах. Да и вообще, вся картина выглядит так, словно снимали ее с одной единственной целью: дать, наконец, Гари Олдману получить давно заслуженный «Оскар». Олдман в фильме не разочаровывает – даже сложный грим и достаточно затертый опытом предыдущих исполнителей образ Черчилля не мешает актеру развернуться по полной. Вот только в остальном картина весьма средненькая и несколько затянутая, так что рекомендовать ее можно лишь тем, кто всем сердцем любит Гари Олдмана (благо, таких очень много). «Приключения Паддингтона 2» реж. Пол Кинг

Фото: imdb.com

Медвежонок Паддингтон стал полноценным членом семьи Браунов и неплохо обжился в Лондоне. Но он не забывает о своей оставшейся в дремучем Перу тете Люси и мечтает отправить ей подарок – антикварную книжку-раскладушку о британской столице. Паддингтон устраивается на работу, копит деньги на подарок, но за день до покупки книгу похищает некогда популярный актер Феникс Бьюкенен, который уверен, что в ней есть подсказка о местонахождении древнего клада. Хитрый вор сажает медвежонка в тюрьму, сам отправляется на поиски сокровищ, но семья Браунов не оставляет своего нового члена в беде и начинает искать улики против преступника. В Британии милый зверек из далеких краев (почти как наш Чебурашка) уже шестьдесят лет любим детьми и взрослыми, а игровой фильм 2014 года о его приключениях влюбил в Паддингтона весь мир. «Приключения Паддингтона 2» выходит у нас с обидным опозданием – это идеальное семейное кино для новогодних праздников, от каждого кадра которого веет добром. Если в первой части еще и были намеки на цинизм и иронию, то продолжение демонстрирует просто идеалистический мир, в котором все друг друга любят, в тюрьмах сидят только добродушные преступники, а главному злодею деньги нужны не для захвата мира, а для… А в общем, сами узнаете! В продолжении вернулись актеры из первой части: Хью Бонневиль и Салли Хокинс (совершенно другая, нежели в «Форме воды») снова играют супругов Браунов, Питер Капальди опять изображает их параноидального соседа, а Джим Броудбент – загадочного хозяина антикварной лавки. К ним присоединились великолепный Брендон Глисон в роли тюремного авторитета и играющий вышедшего в тираж актера (какая ирония!) Хью Грант. «Карп отмороженный» реж. Владимир Котт

Фото: kinopoisk.ru

Пенсионерка Елена Михайловна скромно живет у себя в провинции, но неожиданно она узнает о смертельном диагнозе, который способен в любой момент оборвать ее жизнь. Она не хочет тревожить любимого, но постоянно занятого сына, живущего и работающего в большом городе. Елена Михайловна сама берется за организацию собственных похорон. Кино для тех, кому все еще нужны доказательства, что российский кинематограф может. Милая и светлая трагикомедия с ощутимым духом старых советских фильмов, которая избежала ухода в чернуху, а показывает действительность очень правдоподобно и с любовью. Картина была снята за копейки, а ее главным актерам отсутствие гонораров не помешало отыграть свои роли с полной отдачей и старанием. Марина Неёлова чудо как хороша в роли Елены Михайловны, а Алиса Фрейндлих и Евгений Миронов замечательно играют ее лучшую подругу и сына. Если вы давно хотите сходить на русский фильм в кино, но не можете выбрать картину – перед вами идеальный вариант! «Скиф» реж. Рустам Мосафир

Фото: kinopoisk.ru