Кинопремьеры 18 января: американский человек-амфибия и самый милый в мире медвежонок
После долгого затишья нас ждет очень интересная неделя в кинопрокате. На экраны выходит один из главных фильмов года – победитель Венецианского фестиваля и серьезный претендент на главную кинонаграду мира «Форма воды». Кроме нее зрители смогут увидеть фильм, за который Гари Олдман через полтора месяца получит «Оскар», несколько любопытных русских картин и продолжение приключений самого трогательного и воспитанного мишки в мире.
«Форма воды»
реж. Гильермо дель Торо
В 1963 году в США живет немая женщина Элайза. Она работает уборщицей в секретной лаборатории, дружит только с темнокожей коллегой и пожилым художником из соседней квартиры, каждый ее день похож на предыдущий, а больше всего в мире она мечтает петь. Однажды в лабораторию доставляют некое человекоподобное существо, найденное в водах Амазонки. Правительство США хочет убить его, агенты СССР пытаются выкрасть его для опытов, а Элайза видит в человеке-амфибии родственную душу.
После ряда творческих неудач визионер Гильермо дель Торо снял идеальную сказку для взрослых. «Форма воды» уже покорила сердца людей в Европе и Америке, а сейчас добралась и до нас. Фильм потрясающе выглядит, музыка Александра Депла гипнотизирует, а филигранная режиссура делает историю необычной любви проникновенной и настоящей. О «Форме воды» можно сказать много, но этот фильм относится к разряду must see – его нужно смотреть на большом экране, наслаждаться каждым кадром, игрой актеров (Салли Хокинс в главной роли выдает настоящий мастер-класс) и удивляться тому, как у этой аллегоричной сказки получается достучаться до сердца каждого зрителя.
«Темные времена»
реж. Джо Райт
В 1940 году сбывается давняя мечта Уинстона Черчилля – он становится премьер-министром Великобритании, но вверенная ему страна в отчаянном положении. Ситуация в Дюнкерке ставит под удар всю британскую армию, и правительство Соединенного Королевства готово пойти на переговоры с Германией. Но Черчилль не доверяет Гитлеру и приказывает любой ценой вывести из Дюнкерка как можно больше солдат.
Многие в шутку называют «Темные времена» приквелом «Дюнкерка». В этом есть доля правды, но если в картине Кристофера Нолана война была показана глазами обычных солдат, то в фильме Райта все действие происходит в стенах кабинетов высокопоставленных лиц, а сами персонажи не видят войны, а только читают о ней в официальных документах. Да и вообще, вся картина выглядит так, словно снимали ее с одной единственной целью: дать, наконец, Гари Олдману получить давно заслуженный «Оскар». Олдман в фильме не разочаровывает – даже сложный грим и достаточно затертый опытом предыдущих исполнителей образ Черчилля не мешает актеру развернуться по полной. Вот только в остальном картина весьма средненькая и несколько затянутая, так что рекомендовать ее можно лишь тем, кто всем сердцем любит Гари Олдмана (благо, таких очень много).
«Приключения Паддингтона 2»
реж. Пол Кинг
Медвежонок Паддингтон стал полноценным членом семьи Браунов и неплохо обжился в Лондоне. Но он не забывает о своей оставшейся в дремучем Перу тете Люси и мечтает отправить ей подарок – антикварную книжку-раскладушку о британской столице. Паддингтон устраивается на работу, копит деньги на подарок, но за день до покупки книгу похищает некогда популярный актер Феникс Бьюкенен, который уверен, что в ней есть подсказка о местонахождении древнего клада. Хитрый вор сажает медвежонка в тюрьму, сам отправляется на поиски сокровищ, но семья Браунов не оставляет своего нового члена в беде и начинает искать улики против преступника.
В Британии милый зверек из далеких краев (почти как наш Чебурашка) уже шестьдесят лет любим детьми и взрослыми, а игровой фильм 2014 года о его приключениях влюбил в Паддингтона весь мир. «Приключения Паддингтона 2» выходит у нас с обидным опозданием – это идеальное семейное кино для новогодних праздников, от каждого кадра которого веет добром. Если в первой части еще и были намеки на цинизм и иронию, то продолжение демонстрирует просто идеалистический мир, в котором все друг друга любят, в тюрьмах сидят только добродушные преступники, а главному злодею деньги нужны не для захвата мира, а для… А в общем, сами узнаете! В продолжении вернулись актеры из первой части: Хью Бонневиль и Салли Хокинс (совершенно другая, нежели в «Форме воды») снова играют супругов Браунов, Питер Капальди опять изображает их параноидального соседа, а Джим Броудбент – загадочного хозяина антикварной лавки. К ним присоединились великолепный Брендон Глисон в роли тюремного авторитета и играющий вышедшего в тираж актера (какая ирония!) Хью Грант.
«Карп отмороженный»
реж. Владимир Котт
Пенсионерка Елена Михайловна скромно живет у себя в провинции, но неожиданно она узнает о смертельном диагнозе, который способен в любой момент оборвать ее жизнь. Она не хочет тревожить любимого, но постоянно занятого сына, живущего и работающего в большом городе. Елена Михайловна сама берется за организацию собственных похорон.
Кино для тех, кому все еще нужны доказательства, что российский кинематограф может. Милая и светлая трагикомедия с ощутимым духом старых советских фильмов, которая избежала ухода в чернуху, а показывает действительность очень правдоподобно и с любовью. Картина была снята за копейки, а ее главным актерам отсутствие гонораров не помешало отыграть свои роли с полной отдачей и старанием. Марина Неёлова чудо как хороша в роли Елены Михайловны, а Алиса Фрейндлих и Евгений Миронов замечательно играют ее лучшую подругу и сына. Если вы давно хотите сходить на русский фильм в кино, но не можете выбрать картину – перед вами идеальный вариант!
«Скиф»
реж. Рустам Мосафир
Смена эпох, в Евразии начинается новая эра. Гордые воины скифы ушли в историю, а их место заняли безжалостные наемные убийцы «волки Ареса». Ратник Любомир отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится скиф Куница. Они враги, у них разная вера, но они должны держаться вместе и пройти через дикие степи к пристанищу последних скифов, где их ожидает смерть.
Наш ответ «Центуриону» и «Орлу Девятого легиона», снятый в «лучших» традициях «Волкодава». Эпическое рубилово в исторических декорациях, не претендующее даже на минимальную правдоподобность. Говорить тут особо нечего – если вам нравятся фильмы, где полтора часа атлетически сложенные мужики превращают друг друга в фарш, то «Скиф» определенно для вас. Если же подобные эксперименты в русском кинематографе вам не по душе – идите на «Карпа отмороженного».