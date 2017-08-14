Грустный Бэтмен: Бену Аффлеку исполняется 45 лет

В американской массовой культуре существует неофициальное понятие «бостонская тусовка». Так называют четырех актеров, выходцев из города на восточном побережье, в чьем творчестве постоянно проскальзывают темы родных мест. Это Мэтт Дэймон, Марк Уолберг, Бен Аффлек и Кейси Аффлек. Все четверо успешные и талантливые люди, но их карьеры развиваются совершенно по-разному. Мэтт оказался на вершине после «Умницы Уилла Хантинга» и находится на ней по сей день. Марк присоединился к нему после главной роли в «Ночах в стиле буги» Пола Томаса Андерсона. Путь Кейси образцово-показательный – от второплановых ролей он постепенно пришел к заслуженному «Оскару». А вот карьеру Бена мотает сильнее, чем на американских горках – за двадцать лет у старшего Аффлека было столько взлетов и падений, что относится к нему однозначно не получается даже у самых преданных фанатов.

Фото: benaffleck.com

В начале карьеры у Бена было все хорошо – он играл второстепенные, но заметные роли у Ричарда Линклейтора, активно снимался в ранних и лучших работах Кевина Смита, но потом последовал успех «Умницы Уилла Хантинга» и Аффлека понесло. За несколько лет он снялся в таком количестве плохих фильмов, что стал самым ненавистным у публики артистом и получил звание «худшего актера десятилетия». «Армагеддон», «Чужой билет», «Перл-Харбор», «Сорвиголова», «Пережить Рождество» и, возможно худший фильм в мире, «Джильи». Казалось бы, все – карьеру можно хоронить, но Бен взял себя в руки, и плохой актер стал хорошим режиссером. После дебюта Аффлека на новом поприще о нем снова вспомнили, стали звать в хорошие фильмы, но в 2014 Бен подписался на роль Бэтмена, и на актера опять полились тонны ненависти.

Фото: TheHR

«Лет в пятнадцать мне казалось, что мы с Кейси никогда ничего не добьёмся. Всё, что мы видели – отца-алкоголика и мать, пытающуюся хоть как-то вытащить нас из этого гетто Бостона. Если бы не Мэтт, который постоянно твердил, что всё будет хорошо, всё получится и главное не опускать руки – меня бы сейчас тут не было». Сейчас в массах преобладает отрицательное отношение к Бену – его Бэтмен получился не плохим, но очень далеким от идеала, последний режиссерский проект «Закон ночи» был принят крайне холодно, а развод с Дженнифер Гарнер и проблемы с алкоголем ситуацию только усугубили. Из актерских работ впереди маячит только роль Брюса Уэйна в нескольких фильмах вселенной DC и предложение снять новую версию романа Агаты Кристи «Свидетель обвинения». Ситуация не из лучших, но очень хочется верить, что Бен с ней справится и снова поднимется на вершину.

Фото: benaffleck.com

15 августа Бен Аффлек празднует юбилей – артисту исполняется 45 лет. В честь его дня рождения мы решили вспомнить несколько хороших актерских и режиссерских работ Бена, которые заставляют забыть о творческих неудачах Аффлека. Бартлби – «Догма» (1999)

Фото: imdb.com

В последние годы Кевина Смита занесло куда-то не туда. Но в 90-ые Смит сделал несколько картин, которые обречены становиться любимыми у каждого нового поколения молодежи. «Догма» − пик карьеры режиссера. Самобытная, остроумная, злая сатира на религию и общественные нравы. Бен Аффлек и Мэтт Дэймон играют двух падших ангелов Бартлби и Локи, которые ищут способ вернуться на небо, но если они это сделают – придет конец всему сущему. Остановить ангелов пытается дальняя родственница Иисуса, тринадцатый апостол, парочка барыг и живущая на земле Муза, которая подрабатывает стриптизершей. Отличный юмор и колоритные персонажи делают «Догму» обязательной к просмотру, а в картине так много различных деталей, что за один раз все рассмотреть точно не получится. «Друг моего сына спросил его, какой у него любимый супергерой. Сын ответил: «Флэш». Друг спрашивает: «А как же Бэтмен?». Сын ответил: «Да Бэтмен это просто мой батя». Джек Дюпри – «Козырные тузы» (2006)

Фото: imdb.com

Криминальный боевик на космических скоростях, не дающий даже выдохнуть во время просмотра. Сюжет у картины довольно простенький: гангстер дает ФБР показания против своих мафиозных дружков, которые назначили за его голову выкуп. ФБР приставляют к нему охрану, но гангстер не хочет сидеть на месте и постоянно нарывается на неприятности… «Козырные тузы» настоятельно рекомендуются всем ненавистникам Аффлека. Его герой проводит в кадре совсем недолго, а потом его убивают. Но делают это так красиво и изобретательно, что забыть этот эпизод невозможно. Одна из лучших сцен смерти в кино! Джордж Ривз – «Смерть супермена» (2006)

Фото: imdb.com

В прошлогоднем блокбастере Бену Аффлеку не удалось убить Супермена, но он сделал это на десять лет раньше. Бен сыграл Джорджа Ривза, звезду телесериала о Супермене, который покончил с собой в 1959 году. Фильм рассказывает про следователя, который выясняет причины смерти, но погрязает в грязных тайнах семьи Ривза. Сейчас эту историю называют одной из самых позорных тайн Голливуда. Роль Джорджа Ривза, возможно, лучшая в карьере Бена. В фильме он демонстрирует редкую для себя достойную игру, и это не осталось незамеченным. Картина принесла Аффлеку высшую актерскую награду в карьере – Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля. «Урок, который я извлёк для себя, – это не смотреть на фильмы, которые основаны на величине бюджета, на том, сколько денег будет потрачено на эффекты и где будут проходить съёмки. Сюжет – вот что важно». «Прощай, детка, прощай» (2007)

Фото: imdb.com

Бен снял четыре фильма, но лучшей и самой цельной принято считать его дебют. Преимущество «Прощай, детка, прощай» перед «Городом воров», «Операцией «Арго» и «Законом ночи» в том, что это единственная режиссерская работа Бена, где он не стал сам лезть в кадр, а отдал главную роль Кейси. Младший Аффлек играет в картине роль частного детектива, который берется за поиски пропавшей четырехлетней девочки в пригороде Бостона. Сыщик докопается до правды, но потеряет при этом слишком много… В картине целая россыпь достойных актерских работ, но больше всего поражает в ней сценарий и моральная дилемма главного героя – ставить себя на его место и пытаться ответить на главный вопрос фильма невыносимо сложно. И Бен заслуживает всяческих похвал за то, как искусно он задает этот вопрос зрителям. Ник Данн – «Исчезнувшая» (2014)

Фото: imdb.com