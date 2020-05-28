«Просидеть двое суток в туалетной жиже по горло, когда по тебе ползают черви». Вся правда о Новогрудском гетто

Об истории Новогрудского гетто и партизанского отряда Бельских рассказали в серии документального цикла «Тайны Беларуси». 2019 год. В белорусский Новогрудок съезжаются самые богатые люди Великобритании и США.

Среди иностранных визитёров – Кушнеры – предки Джареда Кушнера, помощника и зятя президента США Дональда Трампа.

Именно их семья профинансировала основную часть работ по созданию памятника, которому приехали поклониться эти люди. Они проделали огромный путь, чтобы посмотреть на комнатушку и нары, которые их предки делили с другими узниками Новогрудского гетто.

А также, чтобы увидеть тот самый легендарный тоннель в 250 метров. Этот монумент в честь тех, кто совершил невозможное: ценой невероятных усилий сумел вырваться из лап смерти.

Тамара Вершицкая, создатель и куратор Музея еврейского сопротивления в Новогрудке:

Ну как можно просидеть двое суток в туалетной жиже по горло, когда по тебе ползают черви? Без еды, без воды, когда туда стреляют, они ищут спрятавшихся евреев. А потом выползти оттуда и продолжать жить, и выжить, и уехать за границу, и стать миллионером! Ну как?! Но это возможно.

Этот побег войдёт в историю, как самый массовый и успешный на территории оккупированной Европы! 227 узников гетто построят тоннель, который станет настоящим чудом инженерии. 4 месяца кропотливого труда и 250 метров пути к свободе в кромешной темноте.

Анна Турович, директор УК «Новогрудский историко-краеведческий музей»:

Работа была, конечно, организована очень хорошо. И особенно, когда думаешь, в каких условиях всё происходило, это вызывает, конечно, удивление и уважение к людям, которые смогли это всё сделать.

Михаил Двилянский, сын Якова Двилянского, члена еврейского партизанского отряда братьев Бельских:

Люди, пережившие эту трагедию, не любили вспоминать. Не все откровенны до конца, надо прямо говорить. Не все говорят о том, что наболело, что составляло, собственно, суть того времени. Те, кто спаслись, спаслись просто чудом. Человеческим языком рассказать почти невозможно. Обживаться на белорусской земле евреи начали ещё в XIV веке. Первая община появляется в Бресте, затем в Гродно и Минске. Уже к началу ХХ века из 100-тысячного населения Минска более половины – евреи. В городе насчитывается около 80 синагог. После революции в Восточной Беларуси происходит советизация еврейского населения: они получают доступ к государственным формам управления. Высока их значимость в области культуры и образования. В маленьких местечках Западной Беларуси, где были ярмарки и рынки, еврейское население также доминирует. Имели свой каменный дом и магазин. Чем занимались предки зятя Трампа в Новогрудке

Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ, референт исторической мастерской им. Л. Левина:

Действительно, территория Беларуси была Меккой для еврейской культуры, еврейской жизни. Традиционными были местечки, где более половины населения составляли евреи. Было замечательное соседство, совместная культура.

Григорий Абрамович, главный раввин РООПИ в Республике Беларусь:

На территории Беларуси есть города и местечки, к примеру, Минск – здесь в 30-ые годы больше, чем 50 процентов населения – это евреи. А есть небольшие города, местечки и городские посёлки, где процент будет больше, чем 70. Придя в 1941 году к власти в Новогрудке, нацисты первым делом создают особый орган правления, еврейский совет – юденрат. И тотчас издают приказ: все евреи от 14 до 60 лет обязаны выходить на работу. Июль 1941. Немецкий офицер и еврейка в Новогрудке вместе декламируют Шиллера и Гёте. «И он говорит: «Уходите. Те, кто придут за нами, будут другими» Первая показательная казнь в городе прошла 26 июля 1941 года на центральной площади, под вальс Штрауса. Это был ответ гебитскомиссариата на просьбу не работать в шабат. Тамара Вершицкая:

Начинают, хватать мужчин, которых смогут, чтобы в течение часа на площади собрать 100 человек. Всем евреям приказывают выстроиться в один ряд. И потом он приказывает каждому второму выйти вперёд. Напротив становятся 10 человек немцев, которые в упор расстреливают. Первая колонна – тела падают. Вторую. Пока не падают все, погибли 52 человека. Расстрел или гетто? «Зрительный контакт с немецким офицером. И взмахом руки определялась судьба». События 1941 года в Новогрудке Реакция была совсем не такой, как ожидали фашисты. Вместо страха они поселили в сердцах людей ненависть. Среди тех, кто не мог мириться с нацистским режимом, были братья Бельские.

Именно они сыграют важную роль в побеге евреев из гетто. Братья впоследствии организовали еврейский партизанский отряд.

Анна Турович:

Идея очень интересная памятника – это большая бетонная стена, около 15 метров в длину, около 3 метров в высоту. Там есть просветы, там есть таблички металлические с именами узников и также есть мраморные блоки. Мраморные блоки, конечно, символизируют имя того, кто остался здесь, для кого побег закончился неудачей. А вот эти просветы – это, действительно, свет в конце тоннеля. То есть это те люди, которым удалось сбежать, которым удалось выжить.

Война в Беларуси забрала жизнь каждого третьего. Но в миллионной статистике жертв есть и другая история – история тех, кто выстоял. Он умирал в гетто с ампутированными пальцами, а потом сбежал и стал миллиардером. История Джека Кагана из Новогрудка