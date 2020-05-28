«Просидеть двое суток в туалетной жиже по горло, когда по тебе ползают черви». Вся правда о Новогрудском гетто

Об истории Новогрудского гетто и партизанского отряда Бельских рассказали в серии документального цикла «Тайны Беларуси».
2019 год. В белорусский Новогрудок съезжаются самые богатые люди Великобритании и США.
Об истории Новогрудского гетто и партизанского отряда Бельских рассказали в серии документального цикла «Тайны Беларуси».
2019 год. В белорусский Новогрудок съезжаются самые богатые люди Великобритании и США.
Среди иностранных визитёров – Кушнеры – предки Джареда Кушнера, помощника и зятя президента США Дональда Трампа.
Именно их семья профинансировала основную часть работ по созданию памятника, которому приехали поклониться эти люди. Они проделали огромный путь, чтобы посмотреть на комнатушку и нары, которые их предки делили с другими узниками Новогрудского гетто.
А также, чтобы увидеть тот самый легендарный тоннель в 250 метров. Этот монумент в честь тех, кто совершил невозможное: ценой невероятных усилий сумел вырваться из лап смерти.
Тамара Вершицкая, создатель и куратор Музея еврейского сопротивления в Новогрудке:
Ну как можно просидеть двое суток в туалетной жиже по горло, когда по тебе ползают черви? Без еды, без воды, когда туда стреляют, они ищут спрятавшихся евреев. А потом выползти оттуда и продолжать жить, и выжить, и уехать за границу, и стать миллионером! Ну как?! Но это возможно.
Этот побег войдёт в историю, как самый массовый и успешный на территории оккупированной Европы! 227 узников гетто построят тоннель, который станет настоящим чудом инженерии. 4 месяца кропотливого труда и 250 метров пути к свободе в кромешной темноте.
Анна Турович, директор УК «Новогрудский историко-краеведческий музей»:
Работа была, конечно, организована очень хорошо. И особенно, когда думаешь, в каких условиях всё происходило, это вызывает, конечно, удивление и уважение к людям, которые смогли это всё сделать.
Михаил Двилянский, сын Якова Двилянского, члена еврейского партизанского отряда братьев Бельских:
Люди, пережившие эту трагедию, не любили вспоминать. Не все откровенны до конца, надо прямо говорить. Не все говорят о том, что наболело, что составляло, собственно, суть того времени. Те, кто спаслись, спаслись просто чудом. Человеческим языком рассказать почти невозможно.
Обживаться на белорусской земле евреи начали ещё в XIV веке. Первая община появляется в Бресте, затем в Гродно и Минске. Уже к началу ХХ века из 100-тысячного населения Минска более половины – евреи. В городе насчитывается около 80 синагог. После революции в Восточной Беларуси происходит советизация еврейского населения: они получают доступ к государственным формам управления. Высока их значимость в области культуры и образования. В маленьких местечках Западной Беларуси, где были ярмарки и рынки, еврейское население также доминирует.
Имели свой каменный дом и магазин. Чем занимались предки зятя Трампа в Новогрудке
Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ, референт исторической мастерской им. Л. Левина:
Действительно, территория Беларуси была Меккой для еврейской культуры, еврейской жизни. Традиционными были местечки, где более половины населения составляли евреи. Было замечательное соседство, совместная культура.
Григорий Абрамович, главный раввин РООПИ в Республике Беларусь:
На территории Беларуси есть города и местечки, к примеру, Минск – здесь в 30-ые годы больше, чем 50 процентов населения – это евреи. А есть небольшие города, местечки и городские посёлки, где процент будет больше, чем 70.
Придя в 1941 году к власти в Новогрудке, нацисты первым делом создают особый орган правления, еврейский совет – юденрат. И тотчас издают приказ: все евреи от 14 до 60 лет обязаны выходить на работу.
Июль 1941. Немецкий офицер и еврейка в Новогрудке вместе декламируют Шиллера и Гёте. «И он говорит: «Уходите. Те, кто придут за нами, будут другими»
Первая показательная казнь в городе прошла 26 июля 1941 года на центральной площади, под вальс Штрауса. Это был ответ гебитскомиссариата на просьбу не работать в шабат.
Тамара Вершицкая:
Начинают, хватать мужчин, которых смогут, чтобы в течение часа на площади собрать 100 человек. Всем евреям приказывают выстроиться в один ряд. И потом он приказывает каждому второму выйти вперёд. Напротив становятся 10 человек немцев, которые в упор расстреливают. Первая колонна – тела падают. Вторую. Пока не падают все, погибли 52 человека.
Расстрел или гетто? «Зрительный контакт с немецким офицером. И взмахом руки определялась судьба». События 1941 года в Новогрудке
Реакция была совсем не такой, как ожидали фашисты. Вместо страха они поселили в сердцах людей ненависть. Среди тех, кто не мог мириться с нацистским режимом, были братья Бельские.
Именно они сыграют важную роль в побеге евреев из гетто. Братья впоследствии организовали еврейский партизанский отряд.
Тамара Вершицкая:
Юденрату приказали собрать мужчин-евреев на работу. И работа эта была – переносить мебель. И эту группу попали двое из братьев Бельских. Они должны были проходить через колонну – с двух сторон стояли полицаи, которые издевались над ними, избивали их. Тувия и Асаэль сумели оттуда удрать, так как предполагали, что это может закончиться расстрелом.
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В 1943 году Новогрудок накрыла новая волна террора. В феврале окончательно ликвидировано гетто на Пересеке. А в мае фашисты устроили чистку и в лагере на Кореличской.
Тамара Вершицкая:
По данным Национального архива, расстреляли 250 человек, по немецким данным, расстреляли 323 человека в этой акции 7 мая 1943 года. В основном, погибли женщины, дети, старики. И остаётся примерно 250 человек. Они понимают – они последние. Больше прятаться не за кого. То есть следующий расстрел – это будет их смерть.
Кузьма Козак:
Ожидание было внутри – ожидание того, что очень скоро их также убьют.
Григорий Абрамович:
Ты не знаешь, когда ты погибнешь, когда начнётся погром, когда ты не понравишься кому-то из охранников и тебе просто выпустят пулю в затылок. Или ещё что-то произойдёт. То есть совершенный бесконтроль твоей жизни и совершенная идея, чтобы ты потерял всякую надежду.
Когда ты психологически сломался, тебя легче уничтожить, легче, в принципе, что-то делать с этой массой людей. Если у людей есть надежда, есть планы, стремления, они просто так же не сдадутся.
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Сегодня на месте Новогрудского гетто – Музей еврейского сопротивления. А в том самом бараке, где берёт начало спасительный тоннель, – экспозиция, посвящённая людям, которые не сломались.
Анна Турович:
Идея очень интересная памятника – это большая бетонная стена, около 15 метров в длину, около 3 метров в высоту. Там есть просветы, там есть таблички металлические с именами узников и также есть мраморные блоки.
Мраморные блоки, конечно, символизируют имя того, кто остался здесь, для кого побег закончился неудачей. А вот эти просветы – это, действительно, свет в конце тоннеля. То есть это те люди, которым удалось сбежать, которым удалось выжить.
Война в Беларуси забрала жизнь каждого третьего. Но в миллионной статистике жертв есть и другая история – история тех, кто выстоял.
Он умирал в гетто с ампутированными пальцами, а потом сбежал и стал миллиардером. История Джека Кагана из Новогрудка
Тамара Вершицкая:
А почему для нас это важно? Потому что это часть нашей истории. И понять, например, что происходило на оккупированной территории, если не знать, что происходило с евреями, невозможно. Потому что мы бы никогда не узнали про этих Праведников.
Мы бы не узнали об этих людях, этих белорусах, которые тогда поступали так, что мы сегодня можем ими гордиться.