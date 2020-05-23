Убить больного отца и закопать предателя-еврея в подвале. На что шли узники Новогрудского гетто, чтобы скрыть план побега

Узники Новогрудского гетто решили копать тоннель для побега. В комитет по созданию тоннеля входит и Даниэль Осташинский – председатель юденрата. Так еврейский совет, который обеспечивал выполнение приказов нацистов в гетто, оказался в сопротивлении.

В бараках царила жуткая антисанитария, поэтому охранники старались лишний раз туда не заходить. Это позволило евреям целых четыре месяца незаметно рыть подкоп. Но немцы начинают что-то подозревать. И засылают в гетто своего еврея.

И Даниэль Осташинский – единственный человек описал этот случай во всех деталях – как его убили там в подвале, как его закопали в этом же подвале, как посыпали табаком.

Тамара Вершицкая, создатель и куратор Музея европейского сопротивления в Новогрудке: Они его отводят в подвал мастерских и допрашивают там как следует. Он признаётся, что немцы его подослали. Что делать? Его нужно убить.

Григорий Абрамович, главный раввин РООПИ в Республике Беларусь:

С позиции нас, которые выросли под мирным небом – у которых есть завтрак, обед и ужин – конечно, мы с гуманистической точки зрения анализируем вполне правильно. Как бы мы поступили в той ситуации – я не знаю.

Что происходило с предателем, который мог на следующее утро поставить всех под расстрел? Тут тоже мы понимаем. Спокойно люди могли нажать на курок, убивать.

Это была не единственная жертва, принесенная на алтарь спасения.

«Самый успешный побег произошел под дулами пистолетов». Узники Новогрудского гетто 4 месяца копали тоннель, а в итоге половина струсила

Тамара Вершицкая:

Двое сыновей убили своего отца, потому что он был слишком слаб, слишком болен. Более того, когда строился тоннель, он всё время говорил, что что-то делается здесь не так.