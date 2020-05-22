Ложками и гвоздями прорыть 250-метровый тоннель. Ещё и свет туда провести. Невероятная история побега из Новогрудского гетто

Об истории Новогрудского гетто и партизанского отряда Бельских рассказали в серии документального цикла «Тайны Беларуси». Новогрудское гетто: «Условия были нечеловеческие. Не было ни одной кошки, собаки, птицы. Если бы они появились, узники бы их съели» После того, как в Новогрудском гетто на глазах родных расстреляли половину узников, надежда выжить здесь угасла. Те, кто остался, решаются на отчаянный шаг – бежать! Необходимо было разработать план. И тогда кто-то предложил: нужно построить тоннель.

Тамара Вершицкая, создатель и куратор Музея еврейского сопротивления в Новогрудке:

Идею тоннеля поддержало только 12 человек вначале! Потому что, ну, кто мог поверить, вообще, что это возможно? Из барака, где живут почти год, можно прорыть тоннель!

Анна Турович, директор УК «Новогрудский историко-краеведческий музей»:

Некоторые были против этой идеи, потому что они, конечно, не верили в то, что они смогут выкопать тоннель в 250 метров, и они смогут сбежать, в общем-то, перед глазами у немцев. В успех не верил практически никто. Однако те, кто выжил, впоследствии вспоминали: только это отвлекало от мыслей о скорой смерти.

Михаил Двилянский, сын Якова Двилянского, члена еврейского партизанского отряда братьев Бельских:

Подкоп, на взгляд нормального, трезвого человека – это нереально! Это, наверное, невозможно. Потому что мы мыслим обывательскими категориями. А в экстремальных тех условиях люди шли на подвиг. По-моему, в тех экстремальных условиях спасти свою жизнь – это уже что-то из ряда вон выходящее! Как это оценивать – я не знаю. Давать им ордена и медали за это?

В этот дерзкий план поверили лишь 12 человек. Они создают комитет, который определяет, кто за какой фронт работы отвечает. Подземный ход к свободе начинался прямо под нарами в бараке.

Анна Турович:

Сначала вырыли яму глубиной где-то в полтора метра, затем стали копать в сторону леса тоннель шириной и высотой где-то 70 на 70 сантиметров. Земли очень глинистые. И для того чтобы копать, невозможно было использовать ни лопаты, ни какие-то еще специальные приспособления. Да и не было лопат у евреев в гетто. Для этой цели обычно брали подручные вещи: и ложки, вилки, какие-то штыри, гвозди. То есть что у кого находилось под рукой.

Копать выбирают полсотни самых низкорослых и крепких. В ход шло все, что было под руками: ложки, вилки, обломки пластинок. Чтобы отгружать грунт, узники сколотили тележку и рельсы. Землю прятали, куда только могли. На чердаке, за стенами, выносили в карманах и незаметно рассыпали по территории. Этот тоннель к свободе историки называют чудом инженерной мысли. Сейчас в это сложно поверить, но узникам удалось провести в тоннель свет и даже оборудовать вентиляцию.