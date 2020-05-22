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Ложками и гвоздями прорыть 250-метровый тоннель. Ещё и свет туда провести. Невероятная история побега из Новогрудского гетто

22 мая 2020 13:55
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Об истории Новогрудского гетто и партизанского отряда Бельских рассказали в серии документального цикла «Тайны Беларуси».

Новогрудское гетто: «Условия были нечеловеческие. Не было ни одной кошки, собаки, птицы. Если бы они появились, узники бы их съели»

После того, как в Новогрудском гетто на глазах родных расстреляли половину узников, надежда выжить здесь угасла. Те, кто остался, решаются на отчаянный шаг – бежать! Необходимо было разработать план. И тогда кто-то предложил: нужно построить тоннель.

Ложками и гвоздями прорыть 250-метровый тоннель. Ещё и свет туда провести. Невероятная история побега из Новогрудского гетто-1

Тамара Вершицкая, создатель и куратор Музея еврейского сопротивления в Новогрудке:
Идею тоннеля поддержало только 12 человек вначале! Потому что, ну, кто мог поверить, вообще, что это возможно? Из барака, где живут почти год, можно прорыть тоннель!

Ложками и гвоздями прорыть 250-метровый тоннель. Ещё и свет туда провести. Невероятная история побега из Новогрудского гетто-4

Анна Турович, директор УК «Новогрудский историко-краеведческий музей»:
Некоторые были против этой идеи, потому что они, конечно, не верили в то, что они смогут выкопать тоннель в 250 метров, и они смогут сбежать, в общем-то, перед глазами у немцев.

В успех не верил практически никто. Однако те, кто выжил, впоследствии вспоминали: только это отвлекало от мыслей о скорой смерти.

Ложками и гвоздями прорыть 250-метровый тоннель. Ещё и свет туда провести. Невероятная история побега из Новогрудского гетто-7

Михаил Двилянский, сын Якова Двилянского, члена еврейского партизанского отряда братьев Бельских:
Подкоп, на взгляд нормального, трезвого человека – это нереально! Это, наверное, невозможно. Потому что мы мыслим обывательскими категориями. А в экстремальных тех условиях люди шли на подвиг. По-моему, в тех экстремальных условиях спасти свою жизнь – это уже что-то из ряда вон выходящее! Как это оценивать – я не знаю. Давать им ордена и медали за это?

Ложками и гвоздями прорыть 250-метровый тоннель. Ещё и свет туда провести. Невероятная история побега из Новогрудского гетто-10

В этот дерзкий план поверили лишь 12 человек. Они создают комитет, который определяет, кто за какой фронт работы отвечает. Подземный ход к свободе начинался прямо под нарами в бараке.

Ложками и гвоздями прорыть 250-метровый тоннель. Ещё и свет туда провести. Невероятная история побега из Новогрудского гетто-13

Ложками и гвоздями прорыть 250-метровый тоннель. Ещё и свет туда провести. Невероятная история побега из Новогрудского гетто-15

Анна Турович:
Сначала вырыли яму глубиной где-то в полтора метра, затем стали копать в сторону леса тоннель шириной и высотой где-то 70 на 70 сантиметров. Земли очень глинистые. И для того чтобы копать, невозможно было использовать ни лопаты, ни какие-то еще специальные приспособления. Да и не было лопат у евреев в гетто. Для этой цели обычно брали подручные вещи: и ложки, вилки, какие-то штыри, гвозди. То есть что у кого находилось под рукой.

Ложками и гвоздями прорыть 250-метровый тоннель. Ещё и свет туда провести. Невероятная история побега из Новогрудского гетто-18

Ложками и гвоздями прорыть 250-метровый тоннель. Ещё и свет туда провести. Невероятная история побега из Новогрудского гетто-20

Копать выбирают полсотни самых низкорослых и крепких. В ход шло все, что было под руками: ложки, вилки, обломки пластинок. Чтобы отгружать грунт, узники сколотили тележку и рельсы. Землю прятали, куда только могли. На чердаке, за стенами, выносили в карманах и незаметно рассыпали по территории. Этот тоннель к свободе историки называют чудом инженерной мысли. Сейчас в это сложно поверить, но узникам удалось провести в тоннель свет и даже оборудовать вентиляцию.

Ложками и гвоздями прорыть 250-метровый тоннель. Ещё и свет туда провести. Невероятная история побега из Новогрудского гетто-23

Ложками и гвоздями прорыть 250-метровый тоннель. Ещё и свет туда провести. Невероятная история побега из Новогрудского гетто-25

Анна Турович:
Когда узники углубились в тоннель, копать с каждым разом становилось все тяжелее и тяжелее. И тогда местный электрик Руковский предложил провести в тоннель освещение. Был найден провод. Причем, как найден? Естественно, евреи украли его в мастерской. Он был запитан к  фонарю, к прожектору, который находился на территории гетто. И таким образом удалось подать свет в тоннель.

# Великая Отечественная война # общество # Тамара Вершицкая # Анна Турович

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