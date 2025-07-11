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Белорусским и российским гимнастам разрешили повторно подавать заявки на нейтральный статус

11 июля 2025 20:13
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Международная федерация гимнастики разрешила белорусским и российским спортсменам повторно подавать заявки для получения нейтрального статуса, даже если они были отклонены ранее, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Организация пересмотрела специальные правила и сделала несколько уточнений. В частности, изменены пункты про принадлежность атлетов к государственным структурам, а также о публичных заявлениях, интервью и активности в социальных сетях. 

Критерии стали более лояльны. На данный момент будет действовать переходный механизм. Он позволяет повторно обратиться в ведомство для получения нейтрального статуса. Процедура призвана повысить справедливость и прозрачность.

# Гимнастика

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